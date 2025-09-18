En
سقوط ایران در رنکینگ جدید فیفا

ایران در تازه‌ترین جدول فیفا با یک پله افت، در جایگاه بیست‌ویکم دنیا و دوم قاره آسیا ایستاد؛ در حالی که اسپانیا پس از نزدیک به سه سال موفق شد صدر را از آرژانتین بگیرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۲۱۹
به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال، نسبت به ماه گذشته یک پله پایین‌تر رفت و اکنون در ردیف بیست‌ویکم جهان جای گرفته است.

این جایگاه باعث شد ایران همچنان دومین تیم برتر قاره آسیا باقی بماند.

تغییر بزرگ در صدر رنکینگ

پس از ۲۹ ماه سلطه آرژانتین بر صدر جدول، این تیم جایگاه اول خود را از دست داد و اسپانیا با عملکردی درخشان به رتبه نخست صعود کرد.

جهش اسپانیا با دلافوئنته

نکته جالب این است که در زمان شروع کار لوئیس دلافوئنته به‌عنوان سرمربی اسپانیا، این تیم تنها در رتبه دهم دنیا بود؛ اما حالا با پیشرفت چشمگیر، بالاتر از همه تیم‌ها ایستاده است.

