En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر تلخ برای معلمان و فرهنگیان

خبر تلخ برای معلمان و فرهنگیان ایرانی: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها رسماً حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد را کلید زد و تأکید کرد این حذف بر اساس معیارهای دقیق (مانند درآمد و دارایی) و با امکان اعتراض انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۹۲۱۶
| |
1458 بازدید
|
۱

خبر تلخ برای معلمان و فرهنگیان/یارانه نقدی بازنشستگان و فرهنگیان حذف شد

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه ۲۵ شهریور اعلام کرد یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ برای ۱۰ میلیون و ۲۱۷ هزار سرپرست خانوار (دهک‌های ۱-۳) واریز شده – مبلغ کل ۱۱ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان. سرانه دهک‌ها متفاوت است و کسر اقساط وام‌ها اعمال شده. دهک‌های ۴-۹ در ۳۱ شهریور واریز می‌شود، اما دهک ۱۰ مشمول نیست. این حذف رسمی کلید خورده و فرهنگیان/بازنشستگان (اغلب دهک متوسط) ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند – اعتراض‌ها افزایش یافته.

جدول سرانه یارانه بر اساس دهک (هر نفر):

دهک درآمدی یارانه نقدی ماهانه زمان واریز شهریور ۱۴۰۴

۱ تا ۳ ۴۰۰ هزار تومان ۲۵ شهریور (واریز شد)

۴ تا ۹ ۳۰۰ هزار تومان ۳۱ شهریور

۱۰ (پردرآمد) حذف کامل -

اگر واریز نشده، کسر اقساط وام یا تغییر دهک را چک کنید – سامانه اعتراض فعال است.

حذف یارانه فرهنگیان و بازنشستگان: معیارها و نحوه اعتراض

سازمان تأکید کرد حذف‌ها بر اساس "معیار مشخص" (درآمد، دارایی، خودرو، سفر خارجی) و با سازوکار اعتراض/استعلام است – دهک ۱۰ کاملاً حذف شده و فرهنگیان/بازنشستگان (با حقوق متوسط) ممکن است تحت تأثیر باشند. ربیعی گفت: "نوبت حذف پردرآمدها رسیده." اگر حذف شدید، از سامانه هدفمندی (my.gov.ir) اعتراض کنید – مدارک درآمد ارائه دهید و ظرف ۱۰ روز پاسخ بگیرید. کاربران X گلایه می‌کنند: "معلمان حقوق پایین دارن، چرا حذف؟" – اما سازمان می‌گوید عدالت رعایت شده.

چالش بودجه: ناترازی و کسر اقساط – فرهنگیان بیشتر آسیب می‌بینند؟

با تورم ۴۰ درصدی، یارانه برای فرهنگیان حیاتی است، اما ناترازی بودجه (وصول ۵۷ درصد منابع، اما ۹۰ درصد مصارف) حذف را تسریع کرده. اگر وام دارید، اقساط از یارانه کسر می‌شود – این ماه برای بسیاری اتفاق افتاده. کارشناسان می‌گویند: "برای پایداری، هدف‌گیری دقیق‌تر لازم است."

سخن پایانی: حذف یارانه فرهنگیان، عدالت یا اشتباه؟

این حذف رسمی می‌تواند قدرت خرید معلمان و بازنشستگان را کاهش دهد – اما با اعتراض، امکان بازبینی هست. اگر تحت تأثیرید، سریع اقدام کنید. نظر شما چیه؟ حذف شدید؟ در کامنت‌ها بنویسید!

 
 
 
اشتراک گذاری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱
فرهنگی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
1
پاسخ
سلام معلمان که با این حقوق اندک روحیه درست حسابی برا تدریس نداشتند لطفاً با حذف کردن یارانه اونا رو کاملاً بی انگیزه نکنید برای جبران اشتباه قطع یارانه اول مهر نشده با اعلام در اخبار سراسری ادامه دریافت یارانه اونا رو اعلام کنید تا از اول مهر بی انگیزه تر از گذشته پا در کلاس های درس نزارند البته اگر علاقه به پیشرفت دانش آموزان دارید در غیر این صورت کاری لازم نیست انجام بدید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
آخرین اخبار
وزیر صمت: ارز خارج از نوبت برای ایمنی معادن اختصاص می‌یابد
عمان و قطر ممکن است دیگر میانجیگری نکنند/ نگرانی سایر کشورهای عربی خلیج فارس از حمله اسرائیل فرضی نیست
امین میرزا زاده مقتدرانه راهی یک جهارم شد
بازرس ارشد سازمان ملل: امیدوارم روزی سران اسرائیل پشت میله‌های زندان قرار گیرند
علیرضا عبدولی راهی یک هشتم شد
هاشمیان: مقابل چادرملو زیبا و هجومی بازی می‌کنیم
استایل عجیب ملانیا ترامپ در کاخ باکینگهام
فلاحت‌پیشه: لاریجانی منافع ملی را از منافع ضدملی جدا کند
افشاگری آذری جهرمی از پشت پرده شروع اعتراضات 96
استوری کنایه‌آمیز باشگاه الوصل امارات
یک‌ششم گردشگران خارجی برای درمان به ایران می‌آیند!
پیام مجروحان انفجار پیجرهای لبنان: به عهد خود با شهید نصرالله پایبندیم و انتقام می‌گیریم
ویدیویی که الوصل برای تحقیر استقلال منتشر کرد
حادثه سخت برای صهیونیست‌ها در غزه
آرمین سهرابیان در فرودگاه آدان را له کرد!
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند/ نفوذ دو تابعیتی ها چقدر جدی است؟  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zmy
tabnak.ir/005Zmy