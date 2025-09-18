خبر تلخ برای معلمان و فرهنگیان

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، سازمان هدفمندسازی یارانهها در اطلاعیه ۲۵ شهریور اعلام کرد یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ برای ۱۰ میلیون و ۲۱۷ هزار سرپرست خانوار (دهکهای ۱-۳) واریز شده – مبلغ کل ۱۱ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان. سرانه دهکها متفاوت است و کسر اقساط وامها اعمال شده. دهکهای ۴-۹ در ۳۱ شهریور واریز میشود، اما دهک ۱۰ مشمول نیست. این حذف رسمی کلید خورده و فرهنگیان/بازنشستگان (اغلب دهک متوسط) ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند – اعتراضها افزایش یافته.
جدول سرانه یارانه بر اساس دهک (هر نفر):
دهک درآمدی یارانه نقدی ماهانه زمان واریز شهریور ۱۴۰۴
۱ تا ۳ ۴۰۰ هزار تومان ۲۵ شهریور (واریز شد)
۴ تا ۹ ۳۰۰ هزار تومان ۳۱ شهریور
۱۰ (پردرآمد) حذف کامل -
اگر واریز نشده، کسر اقساط وام یا تغییر دهک را چک کنید – سامانه اعتراض فعال است.
حذف یارانه فرهنگیان و بازنشستگان: معیارها و نحوه اعتراض
سازمان تأکید کرد حذفها بر اساس "معیار مشخص" (درآمد، دارایی، خودرو، سفر خارجی) و با سازوکار اعتراض/استعلام است – دهک ۱۰ کاملاً حذف شده و فرهنگیان/بازنشستگان (با حقوق متوسط) ممکن است تحت تأثیر باشند. ربیعی گفت: "نوبت حذف پردرآمدها رسیده." اگر حذف شدید، از سامانه هدفمندی (my.gov.ir) اعتراض کنید – مدارک درآمد ارائه دهید و ظرف ۱۰ روز پاسخ بگیرید. کاربران X گلایه میکنند: "معلمان حقوق پایین دارن، چرا حذف؟" – اما سازمان میگوید عدالت رعایت شده.
چالش بودجه: ناترازی و کسر اقساط – فرهنگیان بیشتر آسیب میبینند؟
با تورم ۴۰ درصدی، یارانه برای فرهنگیان حیاتی است، اما ناترازی بودجه (وصول ۵۷ درصد منابع، اما ۹۰ درصد مصارف) حذف را تسریع کرده. اگر وام دارید، اقساط از یارانه کسر میشود – این ماه برای بسیاری اتفاق افتاده. کارشناسان میگویند: "برای پایداری، هدفگیری دقیقتر لازم است."
سخن پایانی: حذف یارانه فرهنگیان، عدالت یا اشتباه؟
این حذف رسمی میتواند قدرت خرید معلمان و بازنشستگان را کاهش دهد – اما با اعتراض، امکان بازبینی هست. اگر تحت تأثیرید، سریع اقدام کنید. نظر شما چیه؟ حذف شدید؟ در کامنتها بنویسید!
