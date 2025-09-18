شوک به استقلال/ آدان و آسانی در امارات ماندند!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، باشگاه استقلال در آستانه هفته چهارم لیگ برتر، با یک بحران غیرمنتظره روبهرو شد. پس از شکست سنگین ۷ بر ۱ مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا، کاروان این تیم بامداد امروز (پنجشنبه) به تهران بازگشت. اما یاسر آسانی و آنتونیو آدان، دو بازیکن خارجی استقلال، از همراهی تیم خودداری کرده و در امارات ماندند.
این دو بازیکن که در شکست مقابل الوصل از ابتدا در ترکیب اصلی حضور داشتند، با این اقدام ناگهانی، وضعیت تیم را برای بازی روز یکشنبه مقابل پیکان با ابهام روبهرو کردهاند. غیبت آنها در شرایطی که استقلال به شدت به تقویت روحی و فنی خود نیاز دارد، میتواند فشار بیشتری را بر کادر فنی و مدیران باشگاه وارد کند. این اتفاق در حالی رخ میدهد که استقلال در تلاش برای جبران شکست تلخ اخیر و کسب نتیجه مطلوب در لیگ برتر است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید