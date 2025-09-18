فرمانده انتظامی سیب و سوران به شهادت رسید

به گزارش تابناک، ابراهیم فضیلتی فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران که 25 شهریورماه در حمله تروریستی محور خاش- زاهدان به شدت مجروح شده بود، ساعتی قبل به علت شدت جراحات وارده به یاران شهیدش پیوست.
در پی حمله تروریستی به خودروی فرمانده انتظامی سیب و سوران، سرهنگ «ابراهیم فضیلتی» فرمانده انتظامی مجروح و 2 تن از همرزمانش به شهادت رسیدند. بر همین اساس استوار یکم «یونس صیاد اربابی» و شهید «ابراهیم پیری» از همرزمان فرمانده انتظامی سیب و سوران بودند که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
پیکر مطهر شهیدان «صیاد اربابی» و «پیری» صبح امروز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم مومن و ولایتمدار سیستان در زابل تشییع شد.
