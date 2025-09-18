En
فرمانده انتظامی سیب و سوران به شهادت رسید

فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران که در حمله تروریستی محور خاش- زاهدان به شدت مجروح شده بود، ساعتی قبل به علت شدت جراحات وارده به یاران شهیدش پیوست.
کد خبر: ۱۳۲۹۲۱۰
712 بازدید
فرمانده انتظامی سیب و سوران به شهادت رسید

به گزارش تابناک، ابراهیم فضیلتی‌ فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران که 25 شهریورماه در حمله تروریستی محور خاش- زاهدان به شدت مجروح شده بود، ساعتی قبل به علت شدت جراحات وارده به یاران شهیدش پیوست.

در پی حمله تروریستی به خودروی فرمانده انتظامی سیب و سوران، سرهنگ ‌«ابراهیم فضیلتی‌» فرمانده انتظامی ‌مجروح و 2 تن از همرزمانش به ‌شهادت رسیدند. بر همین اساس استوار یکم «یونس صیاد اربابی» و شهید «ابراهیم پیری» از همرزمان فرمانده انتظامی سیب و سوران بودند که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پیکر مطهر شهیدان «صیاد اربابی» و «پیری» صبح امروز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم مومن و ولایت‌مدار سیستان در زابل تشییع شد.

شهادت حمله تروریستی زاهدان
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
0
پاسخ
لعنت به هرچی تروریست هست اینا بیشترشون از پاکستان میان
باید قلع وقمعشون کنند
