شیرین‌ترین ناکامی تاریخ والیبال ایران!

برد امروز تیم ملی والیبال تونس ممکن است به نفع ایران تمام شود.
شیرین‌ترین ناکامی تاریخ والیبال ایران!
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به روز پایانی دور مقدماتی خود رسیده و در این دور شاهد شگفتی‌های فراوانی بوده‌ایم. امروز تیم ملی والیبال تونس موفق شد با نتیجه ۳ بر ۰ مصر را شکست دهد و صعود خود را به عنوان صدرنشین گروه A قطعی کند.
این نتیجه بدان معناست که تیم ملی ایران دیگر قادر به کسب صدرنشینی گروه نیست و باید برای رسیدن به جایگاه دوم گروه A تلاش کند. با این حال، این شرایط می‌تواند به سود ایران تمام شود.
با توجه به نتایج گروه H مسابقات و صدرنشینی قطعی یکی از دو تیم صربستان یا جمهوری چک در این گروه، شاگردان روبرتو پیاتزا در تیم ملی ایران می‌توانند با هر نتیجه‌ای مقابل فیلیپین به پیروزی برسند و به عنوان تیم دوم گروه، در مرحله یک هشتم نهایی با یکی از این دو تیم روبرو شوند. این بدان معناست که ایران دیگر در مرحله بعد با برزیل مواجه نخواهد شد؛ فرصتی طلایی که تیم ملی ایران نباید آن را از دست بدهد و می‌تواند مسیر رسیدن به مراحل بالاتر مسابقات را هموارتر کند.
 
والیبال شاگردان پیاتزا والیبال قهرمانی مردان جهان ٢٠٢۵
