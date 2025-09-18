به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مراسم تشییع ثمینه باغچه‌بان نویسنده و فرزند جبار باغچه‌بان که چهارشنبه، ۲۶ شهریورماه در ۹۷ سالگی درگذشت، ساعت ۹ صبح روز جمعه، ۲۸ شهریورماه از آموزشگاه شماره ۱ باغچه‌بان در یوسف‌آباد برگزار می‌شود و پیکر او در قطعه نام‌آوران بهشت زهرای تهران به خاک سپرده‌ خواهد شد.

ثمینه باغچه‌بان متولد ۴ فروردین ۱۳۰۶ در کودکستان «باغچه اطفال» تبریز، نویسنده کودکان و نوجوانان و بنیان‌گذار مؤسسه‌های آموزشی و فرهنگی برای کودکان کم‌شنوا و ناشنوا بود. دو کتاب از او با عنوان‌های «پل چوبی» و «نوروزها و بادبادک‌ها» از کتاب‌های برگزیده شورای کتاب کودک است.