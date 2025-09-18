آئین نامه جدید واردات خودرو برخلاف نظر مجلس ابلاغ شد

به گزارش تابناک، آیین‌نامه جدید واردات خودرو برخلاف نظر مجلس ابلاغ شد. این در حالی است که به‌تازگی هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون حقوقی دولت، این آیین‌نامه را برخلاف قانون بودجه 1404 اعلام کرده بود. با این حال، آخرین بخشنامه دولت در خصوص واردات خودرو به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

در این آیین‌نامه اصلاح‌شده، واردات خودرو به منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (1) قانون از حیث تعیین تعرفه‌ها و همچنین ایجاد اطمینان از تأمین منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قانون، حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از تاریخ 1404/01/01 به شرح زیر است:

موتور بنزینی، تا 1500 سی سی تعرفه: 20%

موتور بنزینی، 1501 تا 2000 سی سی تعرفه: 40%

موتور بنزینی، 2001 تا 2500 سی سی تعرفه: 130%

موتور بنزینی، 2501 تا 3000 سی سی تعرفه: 145%

موتور بنزینی، بالاتر از 3000 سی سی تعرفه: 165%

بنزینی هیبرید تعرفه: 15%

برقی تعرفه: 4%



