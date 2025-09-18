ازدواج و طلاق صوری برای دریافت مستمری؛ زنگ خطر یک قانون ناقص

به گزارش تابناک، به نقل از رکنا عده‌ای برای رسیدن به پول آسان، به روش‌هایی چون طلاق‌های صوری، صیغه‌های طولانی و ازدواج‌های حساب‌شده با افراد سالخورده روی آورده‌اند. این سوءاستفاده‌ها منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار داده و بنیان خانواده را تهدید می‌کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند، علاوه بر افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، عدالت بیمه‌ای را نیز زیر سؤال می‌برد. قانونی که قرار بود پشتوانه باشد، امروز به فرصتی برای رانت‌جویی و سودجویی تبدیل شده است.

پرسش اساسی این است: چه زمانی اصلاح این قانون در دستور کار قرار می‌گیرد و کدام نهاد مسئول پاسخگویی در برابر این سوءاستفاده‌هاست؟