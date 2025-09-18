پشت پرده عدم پرداخت سهم سلامت از فروش خودرو

به گزارش تابناک، اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم، واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت و تولیدکنندگان موظف‌ هستند یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه برای خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت برابر برای جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.

وی گفت: به دلیل اجرایی نشدن این مصوبه، در نشست کمیسیون بهداشت موضوع بررسی و با درخواست رسمی از دیوان محاسبات کشور، خواستار بررسی روند اجرای این حکم قانونی برای انجام اقدامات بعدی شدیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس افزود: دیوان محاسبات در ‌هماهنگی با کمیسیون بهداشت مجلس، به موضوع ورود کرد و طبق بررسی‌های اولیه مشخص شد، درصد مربوطه از مشتریان دریافت اما به حساب تعیین شده واریز نشده است.

‌اسحاقی بیان کرد: کمیسیون موضوع را از طریق مسیرهای حقوقی، قضایی و نظارتی پیگیری خواهد کرد تا تخلفات احتمالی در این زمینه روشن شود و برخورد لازم صورت گیرد.