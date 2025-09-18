به گزارش تابناک، حکم قصاص‌نفس قاتل مرحوم داودی در دیوان‌عالی کشور تائید شد و این حکم در ملاءعام اجرا خواهد شد.

به محض وصول پرونده به اجرای‌احکام کیفری و درخواست اولیای‌دم، حکم صادره اجرا خواهد شد.

مسعود داوودی در شامگاه ۲۱ آبان ۱۴۰۳ در شهر یاسوج و در مسیر بازگشت به منزل، با استفاده از سلاح گرم به قتل رسید.

متهم پس از دستگیری بیان کرده بود که در زمان ارتکاب جرم فاقد سلامت روانی بوده، اما بر اساس نظریات متعدد پزشکی قانونی، این ادعا رد شد و قاتل از نظر روانی سالم تشخیص داده شد.