پزشکیان: هیچ مانعی بر سر راه همکاری ایران و روسیه وجود ندارد

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر انرژی روسیه گفت: الگوی همکاریهای موفق کشورهای مستقلی همچون ایران و روسیه ثابت خواهد کرد که دوران یکجانبهگرایی در دنیا به سرآمده است.
وی ادامه داد: ما خواهیم توانست بدون نیاز و وابستگی به قدرتهای یکجانبهگرا، کشورهای خود را به رشد و پیشرفت برسانیم.
وزیر انرژی روسیه نیز تصریح کرد: مسئولان دو کشور برای اجرای توافقات به صورت مستمر با یکدیگر در تماسند.
وی افزود: در راستای اجرای توافقات هیچ مانع، فشار یا تحریمی نمیتواند در مسیر همکاریهای تجاری و اقتصادی دو کشور خلل یا وقفه ایجاد کند.
