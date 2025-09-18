En
ماجرای شکایت میلاد محمدی از فدراسیون فوتبال

در یک اتفاق بی‌سابقه در فوتبال ایران، میلاد محمدی، ملی‌پوش باتجربه، موفق شد فدراسیون فوتبال را در دادگاه عالی ورزش محکوم کند. این پرونده به دلیل عدم پرداخت غرامت مصدومیت این بازیکن در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر آغاز شده بود.
شکایت میلاد محمدی از فدراسیون فوتبال/ مدافع پرسپولیس پیروز شد!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، ماجرای پرحاشیه میلاد محمدی با فدراسیون به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بازمی‌گردد؛ جایی که این بازیکن در دیدار حساس برابر آمریکا دچار آسیب‌دیدگی شدید شد. پس از آن توافقی کتبی میان او و فدراسیون فوتبال صورت گرفت تا مبلغی بیش از ۵۰ هزار پوند به‌عنوان غرامت این مصدومیت و بابت دوری‌اش از فوتبال پرداخت شود. اما در سه سال گذشته هیچ پرداختی انجام نشد و همین موضوع محمدی را واداشت تا پرونده را به دادگاه عالی ورزش (CAS) ارجاع دهد.

با استناد به مدارک ارائه‌شده، CAS حکم را به سود ملی‌پوش ایرانی صادر کرد و فدراسیون به پرداخت غرامت محکوم شد. با این وجود، مسئولان فدراسیون در تماس‌های متعدد تلاش کردند محمدی را برای پس گرفتن شکایت متقاعد کنند، اما او نپذیرفت و تأکید کرد که تا پایان پیگیر حق قانونی خود خواهد بود.

نکته جالب اینکه همزمان با صدور حکم، نام میلاد محمدی از فهرست تیم ملی برای تورنمنت کافا خط خورد؛ تصمیمی که شائبه‌های فراوانی را درباره ارتباط مستقیم این حذف با شکایت او به وجود آورده است. اگرچه نیمکت نشینی او در دو هفته ابتدایی لیگ با انتخاب عجیب هاشمیان در پست دفاع چپ و بازی دادن احمدزاده، تا حد زیادی خط خوردن میلاد را فنی جلوه داد.

بسیاری این ماجرا را یکی از بی‌سابقه‌ترین پرونده‌های فوتبال ایران در سال‌های اخیر می‌دانند. پرونده‌ای که فدراسیون تلاش کرد با گفت‌وگو با ملی پوش خود آن را حل کند اما با جواب منفی مدافع پرسپولیس مواجه شد.

محمدی که سابقه دو جام جهانی و سال‌ها حضور در ترکیب اصلی تیم ملی را دارد، اکنون در شرایطی قرار گرفته که هم به‌عنوان نخستین بازیکن ایرانی موفق به پیروزی قطعی علیه فدراسیون در CAS شده و البته احتمال دارد این پیروزی برایش به قیمت پایان دوران ملی تمام شود.

میلاد محمدی که ۳۱ سال دارد و دومین فصل حضورش در پرسپولیس را تجربه می‌کند، یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان تیم ملی محسوب می‌شود چراکه از سال ۲۰۱۵ حضوری مستمر در اردوها داشت و طی یک دهه، هفتاد بازی ملی را به ثبت رساند. حالا باید دید پرونده عجیب‌ترین محکومیت فدراسیون در دادگاه عالی وررش به کجا خواهد رسید.

