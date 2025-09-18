En
کنایه سنگین ملوان انزلی به تحقیر ۷ گله استقلال

شکست سنگین استقلال مقابل الوصل موجی از انتقادات را متوجه بازیکنان این تیم کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۹۱۷۸
| |
1809 بازدید
|
۸

به گزارش تابناک،  شکست سنگین استقلال مقابل الوصل موجی از انتقادات را متوجه بازیکنان این تیم کرده است. علاوه بر واکنش‌های تند هواداران در شبکه‌های اجتماعی، برخی باشگاه‌ها نیز فرصت را برای کنایه زدن مناسب دیده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، میثم شاهین، مدیر رسانه‌ای باشگاه ملوان، با انتشار یک استوری جنجالی وارد ماجرا شد. او در این استوری با استفاده از کلیدواژه «موعود» با رنگ آبی، تلویحاً به اتفاقات فینال جام حذفی فصل گذشته اشاره کرده است.

ملوانی‌ها همچنان معتقدند که در دیدار فینال جام حذفی مقابل استقلال با قضاوت بحث‌برانگیز موعود بنیادی‌فرد از حق خود محروم شده‌اند و به جای استقلال باید آن‌ها سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را کسب می‌کردند.

 

استوری جنجالی میثم شاهینا
 
 
 
 
 
 
 
 
برچسب ها
استقلال استقلال الوصل ملوان انزلی شکست استقلال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
S
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
1
3
پاسخ
الان مثلا چیو میخواهید ثابت کنید ؟ دفاع استقلال نداره شما می‌خواهید بگید موعود ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
2
5
پاسخ
دمشون گرم
چه تیکه ای انداختن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
1
1
پاسخ
هفتقلال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
1
1
پاسخ
حرف حق جواب نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
1
2
پاسخ
حق و ناحق کردید و جام رو ار دست صاحبش ملوان دراوردید حالا کیف فساد و تحقیرش رو هم ببرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
1
1
پاسخ
اخع یکی حرف میزنه سابقه باشه تو چی میگی با اون هوچی‌گری مربی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
1
1
پاسخ
ملوانی های بدبخت، شما که شعر خوب بلدی این را هم بدون که تمسخر دیگران روزی دامن خودت را میگیره، بدتر و مفتضح تر؛ اون روز زیاد دیر نیست!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
2
0
پاسخ
خدایی اگر ته جدول لیگ 2 رو هم میفرستند با الوصل بازی کنه نتیجه ابرومندانه تر بود!!
فکر کردن با ملوان بازی دارن و فدراسیون و داور وار هم کمک میکنه!!
