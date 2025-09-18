کنایه سنگین ملوان انزلی به تحقیر ۷ گله استقلال

به گزارش تابناک، شکست سنگین استقلال مقابل الوصل موجی از انتقادات را متوجه بازیکنان این تیم کرده است. علاوه بر واکنشهای تند هواداران در شبکههای اجتماعی، برخی باشگاهها نیز فرصت را برای کنایه زدن مناسب دیدهاند.
در تازهترین مورد، میثم شاهین، مدیر رسانهای باشگاه ملوان، با انتشار یک استوری جنجالی وارد ماجرا شد. او در این استوری با استفاده از کلیدواژه «موعود» با رنگ آبی، تلویحاً به اتفاقات فینال جام حذفی فصل گذشته اشاره کرده است.
ملوانیها همچنان معتقدند که در دیدار فینال جام حذفی مقابل استقلال با قضاوت بحثبرانگیز موعود بنیادیفرد از حق خود محروم شدهاند و به جای استقلال باید آنها سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را کسب میکردند.
