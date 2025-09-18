En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیشکسوت استقلال: این تیم افتضاح است؛ حیثیت‌مان رفت

شاهرخ بیانی از استقلال به خصوص مدافعان تیم انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۱۷۷
| |
675 بازدید
|
۳

پیشکسوت استقلال: این تیم افتضاح است؛ حیثیت‌مان رفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه هفت بر یک برابر الوصل امارات شکست خورد.

شاهرخ بیانی، پیشکسوت باشگاه استقلال،گفت: حیثیت استقلال در آسیا رفت، واقعا رفت. هر زمانی که استقلال در آسیا بود می‌گفتند کلاسش با بقیه فرق دارد. از روز اول مصاحبه کردم که تیم را دلال می‌بندد. گفتم کمیته فنی باید داشته باشیم. آقای سیدورف را آوردند، چه کار کرد؟ مگر مشاور مدیرعامل نبود؟ اکنون جواب بدهد. اسم‌ تاکنون بازی کرده؟ چهار تا بازیکن چپ پا گرفتید، مگر اینگونه تیم می‌بندند؟ کاپیتان تیم که گلر تیم ملی بوده را بیرون کردید.

بچه‌ مبتدی آن‌گونه توپ را دفع نمی‌کند

بیانی ادامه داد:

تیم دفاعی را باید می‌بستید، چه کار برای آن کردید؟ سه یا چهار دفاع وسط خوب می‌گرفتید. تیمی که بخواهد قهرمان شود دفاع خود را تقویت می‌کند. یک بچه‌ مبتدی آن‌گونه توپ را دفع نمی‌کند. در خط هافبک چه گرفتید؟ اگر خوب بوده چرا تعویض شد؟ 

این تیم افتضاح است!

پیشکسوت باشگاه استقلال افزود:

همین بازیکنان را جمع بزنید ببینید چند میلیون دلار هزینه کردند. شما را سیاه کردند، اینگونه که تیم نمی‌بندند. تیم افتضاح است. تیم قهرمان گلر خوب باید داشته باشد. دروازه‌بان گرفتید یک سال بیرون بوده، فوتبال ما دلالی و پشت پرده است. مربی خارجی می‌خواهد چه کار کند، اگر مربی ایرانی بود یکی از این بازیکنان را جذب نمی‌کرد. 

این فوتبال، فوتبال محلاتی بود

او همچنین بیان کرد:

این فوتبال، فوتبال محلاتی بود. پرس از بالا در گرما می‌بندید؟ پرس را از وسط زمین می‌کنند و فاصله نزدیک می‌شود که گل نخوریم. بازیکنان استقلال را آقاوسط کرده بودند. تیم را باید جریمه کنند. زمانی که تیم ضعیف است و تیم حریف سرتر است، فاصله‌ها را کم می‌کنید و لایه‌ها را می‌بندید. نهایتا مساوی می‌شد، نه اینکه تیم را از جلو پرس کنید و بازیکنان انرژی‌شان از دست برود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شاهرخ بیانی نقل و انتقالات استقلال ریکاردو ساپینتو کلارنس سیدورف الوصل امارات الوصل-استقلال
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
0
پاسخ
به دلیل آنالیز نامناسب تیم نهم جدول لیگ امارات و انتظار روانی استقلالی ها برای زدن چند گل به این تیم، بعد از خوردن گل اول به جای بازی هوشمندانه و هدایت اصولی تیم توسط بزرگان، بازی باز و رو به جلو و احساسی غالب شد و هر چه جلوتر رفتند، تیم بیشتر از هم پاشید. از تیمی که رامین رضاییان (سلطان افه) بعد دو فصل میشه کاپیتان، نباید زیاد انتظار داشت.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
0
پاسخ
حالا هی بروید برای خوشایند یک مشت دلال وتعدادی هوادارنما مربی و دستیار و مشاور وبازیکن بیاورید پول های این ملت راهدر دهید آقایان نامسئول بابا بضاعت فوتبال درهمین حد است بیشتراز این خرجش نکنید چندتانتیجه بد دیگر واخرش اخراج وشکایت به فیفا و پرداخت غرامت نهایت فوتبال ما ازیک سوراخ چند بارباید گزیده شد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
0
پاسخ
وقتی تیم ملی بازیکن بدون باشگاه دارد..توقع دارید همانها دروازه بان یکسال بدون تیم را نیاورند؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
آخرین اخبار
ازدواج و طلاق صوری برای دریافت مستمری؛ زنگ خطر یک قانون ناقص
احتمال کناره‌گیری تیم اسپانیا از جام جهانی فوتبال در صورت صعود رژیم اسرائیل؟!
فاکتور کاغذی از اول دی ماه در کشور اعتبار ندارد
ایران ۵۰۰ میلیون دلار از موشک‌های آمریکا را دود کرد
پرونده موبایل موسوی به‌زودی به نتیجه می‌رسد
پیشکسوت استقلال: این تیم افتضاح است؛ حیثیت‌مان رفت
بیکاری در آمریکا رکورد زد
وزارت نیرو برای استوری پیام صرفه‌جویی برق در اینستاگرام تیم استقلال ۳ میلیارد تومان پول می‌دهد؟
پشت پرده عدم پرداخت سهم سلامت از فروش خودرو/ قانون‌شکنی خودروسازان زیر ذره‌بین مجلس
اعلام رسمیت فلسطین توسط ماکرون هفته آینده
هشدار مقام نظامی سابق رژیم صهیونیستی درباره سیاست‌های نتانیاهو
مشاور سابق بن زاید، رئیس امارات: توافق ابراهیم «در حال بازبینی» است/ امارات ممکن است توافق ابراهیم را «متوقف» کند
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ به کجا رسید؟
نتانیاهو: اسرائیل چارلی کرک را نکشته است، این شایعات را قطری ها پخش کردند
میانگین زمان خرید خانه در ایران به ۳۰ سال رسید
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۸ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۶۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
نقدی بر رفتار پزشکیان در برابر اردوغان + عکس  (۳۶ نظر)
tabnak.ir/005ZmL
tabnak.ir/005ZmL