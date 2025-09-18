به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه هفت بر یک برابر الوصل امارات شکست خورد.

شاهرخ بیانی، پیشکسوت باشگاه استقلال،گفت: حیثیت استقلال در آسیا رفت، واقعا رفت. هر زمانی که استقلال در آسیا بود می‌گفتند کلاسش با بقیه فرق دارد. از روز اول مصاحبه کردم که تیم را دلال می‌بندد. گفتم کمیته فنی باید داشته باشیم. آقای سیدورف را آوردند، چه کار کرد؟ مگر مشاور مدیرعامل نبود؟ اکنون جواب بدهد. اسم‌ تاکنون بازی کرده؟ چهار تا بازیکن چپ پا گرفتید، مگر اینگونه تیم می‌بندند؟ کاپیتان تیم که گلر تیم ملی بوده را بیرون کردید.

بچه‌ مبتدی آن‌گونه توپ را دفع نمی‌کند

بیانی ادامه داد: تیم دفاعی را باید می‌بستید، چه کار برای آن کردید؟ سه یا چهار دفاع وسط خوب می‌گرفتید. تیمی که بخواهد قهرمان شود دفاع خود را تقویت می‌کند. یک بچه‌ مبتدی آن‌گونه توپ را دفع نمی‌کند. در خط هافبک چه گرفتید؟ اگر خوب بوده چرا تعویض شد؟

این تیم افتضاح است!

پیشکسوت باشگاه استقلال افزود: همین بازیکنان را جمع بزنید ببینید چند میلیون دلار هزینه کردند. شما را سیاه کردند، اینگونه که تیم نمی‌بندند. تیم افتضاح است. تیم قهرمان گلر خوب باید داشته باشد. دروازه‌بان گرفتید یک سال بیرون بوده، فوتبال ما دلالی و پشت پرده است. مربی خارجی می‌خواهد چه کار کند، اگر مربی ایرانی بود یکی از این بازیکنان را جذب نمی‌کرد.

این فوتبال، فوتبال محلاتی بود

او همچنین بیان کرد: این فوتبال، فوتبال محلاتی بود. پرس از بالا در گرما می‌بندید؟ پرس را از وسط زمین می‌کنند و فاصله نزدیک می‌شود که گل نخوریم. بازیکنان استقلال را آقاوسط کرده بودند. تیم را باید جریمه کنند. زمانی که تیم ضعیف است و تیم حریف سرتر است، فاصله‌ها را کم می‌کنید و لایه‌ها را می‌بندید. نهایتا مساوی می‌شد، نه اینکه تیم را از جلو پرس کنید و بازیکنان انرژی‌شان از دست برود.