بیانی: استقلال افتضاح است؛ حیثیت‌مان رفت

شاهرخ بیانی از استقلال به خصوص مدافعان تیم انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۱۷۷
2367 بازدید
|
۹

پیشکسوت استقلال: این تیم افتضاح است؛ حیثیت‌مان رفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه هفت بر یک برابر الوصل امارات شکست خورد.

شاهرخ بیانی، پیشکسوت باشگاه استقلال،گفت: حیثیت استقلال در آسیا رفت، واقعا رفت. هر زمانی که استقلال در آسیا بود می‌گفتند کلاسش با بقیه فرق دارد. از روز اول مصاحبه کردم که تیم را دلال می‌بندد. گفتم کمیته فنی باید داشته باشیم. آقای سیدورف را آوردند، چه کار کرد؟ مگر مشاور مدیرعامل نبود؟ اکنون جواب بدهد. اسم‌ تاکنون بازی کرده؟ چهار تا بازیکن چپ پا گرفتید، مگر اینگونه تیم می‌بندند؟ کاپیتان تیم که گلر تیم ملی بوده را بیرون کردید.

بچه‌ مبتدی آن‌گونه توپ را دفع نمی‌کند

بیانی ادامه داد: تیم دفاعی را باید می‌بستید، چه کار برای آن کردید؟ سه یا چهار دفاع وسط خوب می‌گرفتید. تیمی که بخواهد قهرمان شود دفاع خود را تقویت می‌کند. یک بچه‌ مبتدی آن‌گونه توپ را دفع نمی‌کند. در خط هافبک چه گرفتید؟ اگر خوب بوده چرا تعویض شد؟ 

این تیم افتضاح است!

پیشکسوت باشگاه استقلال افزود: همین بازیکنان را جمع بزنید ببینید چند میلیون دلار هزینه کردند. شما را سیاه کردند، اینگونه که تیم نمی‌بندند. تیم افتضاح است. تیم قهرمان گلر خوب باید داشته باشد. دروازه‌بان گرفتید یک سال بیرون بوده، فوتبال ما دلالی و پشت پرده است. مربی خارجی می‌خواهد چه کار کند، اگر مربی ایرانی بود یکی از این بازیکنان را جذب نمی‌کرد. 

این فوتبال، فوتبال محلاتی بود

او همچنین بیان کرد: این فوتبال، فوتبال محلاتی بود. پرس از بالا در گرما می‌بندید؟ پرس را از وسط زمین می‌کنند و فاصله نزدیک می‌شود که گل نخوریم. بازیکنان استقلال را آقاوسط کرده بودند. تیم را باید جریمه کنند. زمانی که تیم ضعیف است و تیم حریف سرتر است، فاصله‌ها را کم می‌کنید و لایه‌ها را می‌بندید. نهایتا مساوی می‌شد، نه اینکه تیم را از جلو پرس کنید و بازیکنان انرژی‌شان از دست برود.

شاهرخ بیانی نقل و انتقالات استقلال ریکاردو ساپینتو کلارنس سیدورف الوصل امارات الوصل-استقلال
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
4
پاسخ
به دلیل آنالیز نامناسب تیم نهم جدول لیگ امارات و انتظار روانی استقلالی ها برای زدن چند گل به این تیم، بعد از خوردن گل اول به جای بازی هوشمندانه و هدایت اصولی تیم توسط بزرگان، بازی باز و رو به جلو و احساسی غالب شد و هر چه جلوتر رفتند، تیم بیشتر از هم پاشید. از تیمی که رامین رضاییان (سلطان افه) بعد دو فصل میشه کاپیتان، نباید زیاد انتظار داشت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
2
1
پاسخ
کلا تیمهای فوتبال ایران از لحاظ فنی صفر هستند. چون مربی ایرانی کیفیت ندارد. ببینید تیم ملی را، واقعا آبروی ایران را بردش. در میان چند تیم داغون آسیا حرفی برای گفتن نداشت.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
استاد مربی تیم ساپینتوی پرتقالیه نه ایرانی
فقط نظر میدید بدون هیج اگاهی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
چراهمش ازمربی ایرادمیگیرن مگرسرنکونام روبریدیدچیشداخرش حالاگیردادیدبه قلعه نوعی بابابازیکن نداریم
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
5
پاسخ
حالا هی بروید برای خوشایند یک مشت دلال وتعدادی هوادارنما مربی و دستیار و مشاور وبازیکن بیاورید پول های این ملت راهدر دهید آقایان نامسئول بابا بضاعت فوتبال درهمین حد است بیشتراز این خرجش نکنید چندتانتیجه بد دیگر واخرش اخراج وشکایت به فیفا و پرداخت غرامت نهایت فوتبال ما ازیک سوراخ چند بارباید گزیده شد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
3
پاسخ
وقتی تیم ملی بازیکن بدون باشگاه دارد..توقع دارید همانها دروازه بان یکسال بدون تیم را نیاورند؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
2
پاسخ
این دلالها کین دقیقا که هیچکس هیچی در موردشون نمیگه؟؟ دلالی یعنی فساد دیگه با کلمه ها که نباید بازی کنیم. اسمهاشون رو بگین ببینیم با کی طرفیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
0
پاسخ
درسته میگن استقلال قراره تیم فوتبال مردان را منحل کنه ، بجاش تیم منچ و مارپله تشکیل بدهد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
0
0
پاسخ
توروخدا اسانی وسهرابیان من پولشونومیدم دیگه نرن باشگاه
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
tabnak.ir/005ZmL