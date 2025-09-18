سعید مهری، سردار دورسون و وحید امیری سه بازیکنی هستند که با فسخ قرارداد، بدهی سنگینی به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان را روی دست پرسپولیس گذاشته‌اند. این مبلغ باید در چند روز آینده پرداخت شود و آینده مالی باشگاه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

پرسپولیس در باتلاق، شوک به درویش و هاشمیان

به گزارش تابناک به نقل از روزنو، باشگاه پرسپولیس پیش از پایان بازه نقل‌وانتقالات تابستانی، قرارداد سه بازیکن خود را به صورت توافقی فسخ کرد تا لیست بزرگسالان این تیم برای جذب بازیکنان جدید خالی شود. هرچند بعد از جدایی این بازیکنان خبری از جذب بازیکن جدید نشده، اما باشگاه پرسپولیس باید طی چند روز آینده غرامت مورد توافق با این بازیکنان را به حساب آنها واریز کند.

اولین بازیکن سعید مهری است که طبق توافق صورت گرفته، باشگاه پرسپولیس باید تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه مبلغ حدود ۲۰ میلیارد تومان به حساب او واریز می‌کرد که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. مدیران پرسپولیس در تلاش هستند به‌زودی این مبلغ را به حساب مهری واریز کنند تا مشکلی از این بابت برای باشگاه به وجود نیاید.

سردار دورسون مهاجم ترکیه‌ای فصل گذشته پرسپولیس هم دیگر بازیکنی است که پس از کش و قوس زیاد در نهایت توافق کرد تا در ازای دریافت ۴۰۰ هزار دلار قرارداد خود با پرسپولیس را فسخ کند. این توافق در حالی رخ داد که کل مبلغ قرارداد این بازیکن برای فصل جاری حدود ۷۵۰ هزار دلار بود. به این ترتیب دورسون برای فسخ قرارداد خود با پرسپولیس بیش از ۵۰ درصد قراردادش را از این باشگاه به‌عنوان غرامت دریافت خواهد کرد. سررسید باشگاه پرسپولیس برای پرداخت این مبلغ چند روز دیگر است و سرخپوشان باید این پول را به حساب این بازیکن ترکیه‌ای پرداخت کنند.

سومین بازیکن هم وحید امیری بازیکن باسابقه پرسپولیس بود. قرارداد این بازیکن که توسط وحید هاشمیان از تیم کنار گذاشته شده بود، توسط باشگاه پرسپولیس در سازمان لیگ به ثبت نرسید و پس از کشمکش زیاد بین طرفین، در نهایت فسخ شد. امیری که قراردادی ۵۰ میلیاردی با پرسپولیس داشت، طبق توافق با این باشگاه؛ در صورتی که با رقمی کمتر از ۵۰ میلیارد تومان با باشگاهی قرارداد می‌بست، مابه‌التفاوت این مبلغ را باید باشگاه پرسپولیس به‌عنوان غرامت به او پرداخت می‌کرد.

در همین راستا شنیده می‌شود وحید امیری با قراردادی حدود ۳۳ میلیارد تومانی به باشگاه فولاد خوزستان پیوسته است و به این ترتیب باشگاه پرسپولیس مابه‌التفاوت این مبلغ تا ۵۰ میلیارد تومان را (۱۷ میلیارد تومان) باید به این بازیکن پرداخت کند. طبق توافق طرفین این پول هم باید تا یکی، دو هفته دیگر به این بازیکن پرداخت شود.

براساس این گزارش، با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم باشگاه پرسپولیس تا چند روز آینده باید مبلغ حدود ۸۰ میلیارد تومان را در ازای فسخ قرارداد این سه بازیکن به‌عنوان غرامت به آنها پرداخت کند، مبلغی بسیار زیاد که بیش از بودجه باشگاه پرسپولیس برای فوتبال بانوان و آکادمی این باشگاه است!