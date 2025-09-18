En
سهرابیان:میلیون دلاری پول گرفتندفحشش رامن می‌خورم

مدافع استقلال به سوال خبرنگاران بعد از شکست سنگین پاسخ کنایه آمیزی داد.
پاسخ تند آرمین سهرابیان؛‌این‌ها میلیون دلاری پول گرفتند فحشش را من می‌خورم

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، آرمین سهرابیان پس از شکست مفتضحانه استقلال مقابل الوصل امارات چند ثانیه با خبرنگاران صحبت کرد. آرمین سهرابیان هنگام خروج از ورزشگاه پس از بازی الوصل درباره انتقادات نسبت به خودش گفت:

ما ۴ هفته است تاوان اشتباهات دیگران را می‌دهیم. فحش خار و مادر را به ما می‌دهند.
خبرنگاران از او پرسیدند چه کسی؟ عارف آقاسی؟ که سهرابیان جواب داد:

من اسم نمی‌آورم. نه بابا. آقاسی که دوست من است. بازیکن میلیون دلاری می‌آورید که کار را دربیاورد نه اینکه ما تاوان اشتباهات آن‌ها را بدهیم.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
6
پاسخ
من پرسپولیسی هستم ولی از باخت استقلال به شدت ناراحت شدم . چرا فوتبال ایران روز به روز داره بیشتر سقوط میکنه . این همه سرمایه گذاری و بریز و به پاش برای این بازیکنان انجام میشه ولی راندمان ان بسیار پایین است . به راستی کی وضع فوتبال ما خوب میشه . کارشناسان توضیح بدن به مردم . عیب از کجاست . کی مسئول و مقصر و باید پاسخگو باشه . این که دیگه به دولت و حاکمیت ربط نداره بخواهیم بد وبیراهش رو به دولت بدیم . ........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
1
پاسخ
کار دست کار دون نیست‌ مدیران فوتبالی باید فوتبالی باشند‌ ببینید وجود دبیر به عنوان دارنده طلای المپیک در سمت بالای مدیریتی و ریاست فدراسیونی، با همکادی کشتی گیر دیگر پژمان درستکار، توانست کشتی ایران را همچنان پا بر جا نگاه دارد و چند روز پیش قهرمان جهان شدند‌.

مدیران فوتبالی ما باید امثال علی دائی باشند تا با دید فوتبالی بتوانند با حداقل هزینه و خرج کردن در جای درست حداقل از رقبای سنتی عقب نمانند‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
0
0
پاسخ
کشوری که برق اب نان امید نداره فوتبال می خواد چکار؟
