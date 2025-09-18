به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، آرمین سهرابیان پس از شکست مفتضحانه استقلال مقابل الوصل امارات چند ثانیه با خبرنگاران صحبت کرد. آرمین سهرابیان هنگام خروج از ورزشگاه پس از بازی الوصل درباره انتقادات نسبت به خودش گفت:
ما ۴ هفته است تاوان اشتباهات دیگران را میدهیم. فحش خار و مادر را به ما میدهند.
خبرنگاران از او پرسیدند چه کسی؟ عارف آقاسی؟ که سهرابیان جواب داد:
من اسم نمیآورم. نه بابا. آقاسی که دوست من است. بازیکن میلیون دلاری میآورید که کار را دربیاورد نه اینکه ما تاوان اشتباهات آنها را بدهیم.
