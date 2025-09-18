روزنامه اماراتی البیان در گزارشی به نتیجه شگفت انگیز دیدار تیمهای استقلال و الوصل واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، روزنامه البیان، از معتبرترین رسانه‌های ورزشی امارات، پیروزی پرگل الوصل مقابل استقلال ایران را با تیتر «الوصل استقلال را با هفت گل در هم کوبید» پوشش داد و این نتیجه را نقطه آغاز قدرتمند نماینده دبی در لیگ قهرمانان آسیا ۲ دانست.

البیان در گزارش خود این دیدار را «نمایش برتر الوصل هم در نتیجه و هم در کیفیت بازی» توصیف کرد و نوشت که تیم اماراتی از همان ابتدای کار با تحمیل سبک بازی خود، استقلال را تحت فشار قرار داده و موفق شده است خیلی زود دروازه حریف ایرانی را باز کند.

این روزنامه با اشاره به برتری مطلق «الإمبراطور» تأکید داشت که استقلال با وجود تلاش برای دفاع و تکیه بر ضدحملات، توان مقابله با حملات پی‌درپی الوصل را نداشت و خیلی زود اختلاف در نتیجه ایجاد شد. البیان همچنین نوشت که تنها شادی استقلال در این بازی، تک‌گل کاپیتان تیم پیش از پایان نیمه اول بود.

این رسانه اماراتی با استفاده از تعابیری چون «جشنواره گل»، «پیروزی قاطع» و «اعلام حضور قدرتمند در آسیا» این برد ۷ گله را فراتر از یک نتیجه عادی دانست و آن را نشانه‌ای از جدیت الوصل برای رقابت در بالاترین سطح قاره توصیف کرد.

در پایان، البیان جشنواره گل الوصل را «هدیه‌ای به هواداران» عنوان کرد و نوشت که این نتیجه شیرین، نه تنها شروعی ایده‌آل برای نماینده امارات بود، بلکه پیام روشنی به رقبا در گروه و مسابقات آسیایی ارسال کرد.