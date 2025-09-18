شباهت باورنکردنی خانم بازیگر با مادرش

به گزارش تابناک، شبنم مقدمی ، بازیگر برجسته سینما و تلویزیون کشورمان، در تاریخ ۳ فروردین ماه سال ۱۳۵۱ در تهران به دنیا آمده است. این هنرمند محبوب، با تلاش‌های مستمر خود توانسته به یکی از چهره‌های برجسته هنر تبدیل شود.

تحصیلات و مسیر هنری شبنم مقدمی

این بانوی هنر، دارای مدرک تحصیلی لیسانس ادبیات است. علاقه فراوان شبنم مقدمی به بازیگری موجب شد که برای تحقق آرزوهایش به آموزشگاه آزاد بازیگری مراجعه کند. او دوره‌های تخصصی در این رشته را تحت نظر امین تارخ گذراند که یکی از اسطوره‌های هنر بازیگری کشورمان است.