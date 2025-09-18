به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین عقربههای ساعت، ۵ بامداد روز چهارشنبه، ۲۶ شهریور را نشان میداد که صدای مهیب انفجاری عظیم، خواب را از چشمان ساکنان منطقه پردیس اهواز ربود. انفجاری که در یک ساختمان چهار واحدی در خیابان گلشاد سه رخ داد و نه تنها آن را به طور کامل ویران کرد، بلکه لرزه بر اندام خانههای مجاور انداخت و خسارات گستردهای به بار آورد. شدت این انفجار به حدی بود که ساکنان محله، آن را با زلزلهای کوتاه اما ویرانگر اشتباه گرفتند.
آمار نهایی قربانیان؛ سوگ در میان آوار
با روشن شدن هوا، ابعاد انسانی این فاجعه بیشتر نمایان شد. دکتر مهران احمدی بلوطکی، رییس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، در آخرین گزارش خود اعلام کرد که متأسفانه در این حادثه تلخ، هفت نفر از همشهریان جان خود را از دست دادند. جانباختگان شامل پنج مرد در بازه سنی ۱.۵ تا ۴۰ سال و دو زن ۱۵ و ۴۰ ساله بودند. حضور یک کودک یک سال و نیمه در میان قربانیان، داغ این حادثه را سنگینتر کرده است.
وی افزود: سه مصدوم این حادثه که شامل دو زن ۱۵ و ۴۰ ساله و یک مرد با سن نامشخص هستند، بلافاصله پس از خروج از زیر آوار توسط تیمهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و وضعیت جسمانی آنها تحت نظارت دقیق پزشکی قرار دارد.
واکنش سریع مقامات؛ دستور برای پیگیری و پیشگیری
در پی این سانحه دلخراش، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، ضمن ابراز تسلیت و همدردی عمیق با خانوادههای داغدیده، بر لزوم بررسی فوری و کارشناسی دلایل وقوع حادثه تأکید کرد. وی در تماسهای تلفنی جداگانه با مدیرکل مدیریت بحران، مدیرعامل شرکت گاز استان و رؤسای دانشگاه علوم پزشکی و اورژانس، دستورات لازم را برای رسیدگی کامل و سریع به مصدومان و حمایت همه جانبه از خانوادههای آسیبدیده صادر کرد.
استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه این حادثه تلخ موجب تأثر و اندوه فراوان شده است، گفت: «باید علل وقوع این اتفاق بهطور دقیق و فوری بررسی شود تا از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری به عمل آید. تمامی تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین سوانحی باید اندیشیده شود.» این دستور ویژه، پرونده انفجار پردیس را وارد فاز جدیدی کرده و انتظار میرود تیمهای حقیقتیاب بهزودی گزارش نهایی خود را در خصوص علت اصلی و مقصران احتمالی ارائه دهند.
عملیات پیچیده آواربرداری و امدادرسانی
به گفته مسئولان، شواهد اولیه حاکی از نشت گاز شهری به عنوان عامل اصلی انفجار است، اما تحقیقات فنی برای تأیید نهایی این موضوع همچنان ادامه دارد. بلافاصله پس از وقوع انفجار، ۶ کد امدادی اورژانس و هشت دستگاه خودروی اطفای حریق و امداد و نجات از پنج ایستگاه آتشنشانی به همراه ۲۱ نیروی عملیاتی به محل اعزام شدند.
عملیات امداد و نجات در شرایطی بسیار دشوار و پیچیده انجام شد. نیروهای امدادی در اولین گام اقدام به ایمنسازی محیط برای جلوگیری از حوادث ثانویه کردند و سپس عملیات طاقتفرسای آواربرداری برای یافتن محبوسشدگان احتمالی را آغاز نمودند. حضور بهموقع و هماهنگ تیمهای امدادی از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری کرد و توانست جان سه نفر را نجات دهد.
این حادثه بار دیگر زنگ خطر را برای ایمنی ساختمانها و لزوم بازرسیهای دورهای سیستمهای گازرسانی به صدا درآورده است. انفجارهای ناشی از نشت گاز شهری، حوادثی هستند که در سالهای اخیر خسارات جانی و مالی فراوانی را به شهروندان تحمیل کردهاند و نیازمند اقدامات کارشناسی دقیق و افزایش آگاهی عمومی از سوی سازمانهای متولی است تا دیگر شاهد تکرار چنین تراژدیهای تلخی در کشور نباشیم. مردم اهواز اکنون در سوگ از دست دادن ۷ تن از همشهریان خود نشستهاند و چشمانتظار نتایج تحقیقات برای مشخص شدن ابعاد کامل این فاجعه هستند.
