شریعتمداری پیگیر باخت فاجعه‌بار استقلال

با شکست مفتضحانه استقلال مقابل الوصل، تاجرنیا و ساپینتو شاید باران تهران را هم نبینند، چه برسد به برفش!
به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، هیچکس فکرش را نمی‌کرد که استقلال مقابل الوصل امارات با این نتیجه تحقیرآمیز به الوصل ببازد. هواداران استقلال حتی امیدوار به پیروزی تیم‌شان در امارات هم بودند اما در پایان با سنگین‌ترین باخت تاریخ تیم‌شان روبرو شدند.

این باخت به سرعت با واکنش مدیران هلدینگ خلیج فارس همراه شده است. طبق اخباری که به فوتبالی رسیده، شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ که به شدت عصبانی شده به بدنه ورزشی هولدینگ دستور داده تا با پیگیری اتفاقات، عوامل این شکست سنگین را شناسایی کنند و در حتی در صورت لزوم تیم مدیریتی فعلی و کادر فنی فعلی هم برکنار شوند. با توجه به هزینه تقریبا ۲۰ میلیون دلاری هلدینگ، این نتیجه مفتضحانه در امارات، نسخه مدیران و ساپینتو را خواهد پیچاند. در چند وقت گذشته بدنه ورزشی هولدینگ از نحوه تیم بستن و هزینه‌ها و همچنین نحوه مدیریت باشگاه و مدیریت فنی ساپینتو و تعامل با برخی ایجنت‌های مورددار رضایت نداشته است.

از نظر مدیران هولدینگ، مقصر اول و آخر این شکست مدیران ارشد باشگاه و ساپینتو سرمربی پرتغالی هستند و حالا باید تاوان این شکست مفتضحانه را بدهند. اگر ساپینتو بعد از این شکست اخراج شود، نه تنها برف تهران، بلکه حتی بارش اولین باران پاییزی تهران را نخواهند دید.

استقلال لیگ قهرمانان آسیا ۲ شکست سنگین امارات ساپینتو
