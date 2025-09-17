به گزارش تابناک به نقل از فارس، جدیدترین یافته‌های مرکز آمار ایران از جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴ شان می‌دهد، جوان‌ترین استان کشور سیستان و بلوچستان با ۳۷.۸ درصد جمعیت جوان یعنی جمعیت کمتر از ۱۵ سال نسبت به کل جمعیت به شمار می‌رود. پیرترین استان کشور نیز با داشتن ۱۴.۸ جمعیت جوان شناخته شد.

همچنین استان‌های دارای بیشترین جمعیت جوان مانند خراسان جنوبی با ۲۷.۶ هرمزگان با ۲۷ و نیم درصد، خوزستان ۲۷.۱ درصد، خراسان رضوی ۲۵.۸ درصد، خراسان شمالی ۲۵.۶ یزد ۲۵.۸ درصد استان گلستان ۲۵.۲ درصد، استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۵.۱ درصد در رده‌های بعدی جمعیت جوان قرار دارند.

در رده‌های بعدی استان کرمان ۲۴.۳ درصد جمعیت جوان استان فارس ۲۱.۲ درصد بوشهر ۲۳.۱ درصد، استان چهارمحال و بختیاری ۲۴.۹ درصد، استان آذربایجان غربی ۲۳.۷ درصد لرستان ۲۳.۵ درصد، کردستان ۲۲ درصد زنجان ۲۲.۷ درصد ایلام ۲۱.۱ درصد، لرستان ۲۳/۵ درصد، استان همدان ۲۱.۶ درصد، اردبیل ۲۲.۱ درصد، قزوین ۲۰.۴ درصد، کرمانشاه ۲۰.۱ درصد، آذربایجان شرقی ۲۰.۸ درصد جمعیت جوان دارد.