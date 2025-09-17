حمله با سلاح سرد به یک جنگلبان در رودبار + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کامیار مرزبانی با بیان اینکه ظهر امروز (چهارشنبه، ۲۶ شهریور) در منطقه اسکولک شهرستان رودبار، یکی از قرقبانان یگان حفاظت اداره منابع طبیعی حین انجام مأموریت قانونی خود مورد حمله قرار گرفت، اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۴:۳۰ رضا رستمی، قرقبان منطقه در حالی که با لباس رسمی جنگلبانی در حال گشتزنی بود، توسط قاچاقچیان چوب با سلاح سرد از ناحیه کمر مجروح شد.
وی با بیان اینکه فرد ضارب پس از این اقدام از محل متواری شد، افزود: با حضور سریع نیروهای انتظامی و اورژانس، مجروح به بیمارستان سلامت رستمآباد منتقل شد، اما به واسطه شدت جراحات و پس از اقدامات اولیه درمانی، این جنگلبان برای ادامه درمان به بیمارستان پورسینای رشت اعزام شد. خوشبختانه حال عمومی وی در حال حاضر رضایتبخش گزارش شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان ادامه داد: براساس اعلام مقامهای مسئول، هماهنگی لازم با دستگاه قضائی و انتظامی به عمل آمده و ضارب شناسایی شده و تلاش برای بازداشت وی ادامه دارد.
مرزبانی اضافه کرد: این حادثه در حالی رخ میدهد که امسال چندینبار مأموران یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی در نقاط مختلف کشور هدف حمله و تهدید قرار گرفتهاند؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت حمایت همهجانبه از حافظان عرصههای ملی و تقویت ضمانتهای قانونی برای صیانت از جنگلبانان و قرقبانان را یادآور میشود.
