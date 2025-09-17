En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله با سلاح سرد به یک جنگلبان در رودبار + عکس

مدیرکل منابع طبیعی گیلان، از حمله با سلاح سرد به یک جنگلبان در رودبار خبر داد و گفت: خوشبختانه حال عمومی وی در حال حاضر رضایت‌بخش گزارش شده است.
کد خبر: ۱۳۲۹۱۲۹
| |
11 بازدید

حمله با سلاح سرد به یک جنگلبان در رودبار + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کامیار مرزبانی با بیان اینکه ظهر امروز (چهارشنبه، ۲۶ شهریور) در منطقه اسکولک شهرستان رودبار، یکی از قرقبانان یگان حفاظت اداره منابع طبیعی حین انجام مأموریت قانونی خود مورد حمله قرار گرفت، اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۴:۳۰ رضا رستمی، قرقبان منطقه در حالی که با لباس رسمی جنگلبانی در حال گشت‌زنی بود، توسط قاچاقچیان چوب با سلاح سرد از ناحیه کمر مجروح شد.

وی با بیان اینکه فرد ضارب پس از این اقدام از محل متواری شد، افزود: با حضور سریع نیروهای انتظامی و اورژانس، مجروح به بیمارستان سلامت رستم‌آباد منتقل شد، اما به واسطه شدت جراحات و پس از اقدامات اولیه درمانی، این جنگلبان برای ادامه درمان به بیمارستان پورسینای رشت اعزام شد. خوشبختانه حال عمومی وی در حال حاضر رضایت‌بخش گزارش شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان ادامه داد: براساس اعلام مقام‌های مسئول، هماهنگی لازم با دستگاه قضائی و انتظامی به عمل آمده و ضارب شناسایی شده و تلاش برای بازداشت وی ادامه دارد.

مرزبانی اضافه کرد: این حادثه در حالی رخ می‌دهد که امسال چندین‌بار مأموران یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی در نقاط مختلف کشور هدف حمله و تهدید قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت حمایت همه‌جانبه از حافظان عرصه‌های ملی و تقویت ضمانت‌های قانونی برای صیانت از جنگلبانان و قرقبانان را یادآور می‌شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
گیلان جنگلبان حمله سلاح سرد مجروح ضارب دستگیری قاچاقچیان چوب خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ضرب و شتم ۲ جنگلبان توسط قاچاقچیان چوب در گیلان
زخمی شدن یک جنگلبان با سلاح سرد در گلستان
دستگیری قاچاقچیان متواری چوب آلات جنگلی تالش
دستگیری ۷۰ قاچاقچی چوب در بابل
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۳ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۸ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZlZ
tabnak.ir/005ZlZ