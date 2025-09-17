۲۶/شهريور/۱۴۰۴
Wednesday 17 September 2025
۲۳:۱۱
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
768
768
بازدید
پ
ثبت منفیترین رکورد دروازهبان اسپانیایی در استقلال
آنتونیو آدان، دروازهبان استقلال در ۵ بازی با لباس این تیم ۱۳ بار دروازهاش باز شد!
کد خبر:
۱۳۲۹۱۲۰
تاریخ انتشار:
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۱
17 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۹۱۲۰
|
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۱
17 September 2025
|
768
بازدید
768
بازدید
مطالب مرتبط
خلاصه بازی الوصل 7 - استقلال 1
برنامه دیدارهای مهم امروز لیگ قهرمانان آسیا ۲
اعلام ترکیب تیم فوتبال استقلال مقابل الوصل
تمجید خداداد از بازیکن استقلال در سوپر جام
دروازه استقلال تعیین تکلیف شد!
استقلال از دروازهبان رئال به ستاره بارسلونا رسید/ مونیر الحدادی با ۲.۵ میلیون آبیپوش میشود؟
دروازهبان رئال مادرید در تست پزشکی استقلال
شوخی بامزه هواداران با آدان؛ هالا استقلال!
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو
آخرین اخبار
بدحجابی به سنگ قبرها سرایت کرده است
آزمایش موفق سامانه پدافند لیزری در اسرائیل
توضیحاتی درباره نشست نمایندگان کشورهای ساحلی خزر
ادعای بزرگ: قاضی منصوری خفه شد و به پایین پرتاب شد!
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
دستور وزیر صمت درباره ثبت سفارش صنعتگران
ثبت منفیترین رکورد دروازهبان اسپانیایی در استقلال
پوشش جنجالی الناز شاکردوست در اکران فیلمش
محکومیت اقدام غیرقانونی اکوادور در برچسبزنی به سپاه
اسلامی: ازسرگیری بازرسیها مشروط است
خلاصه بازی الوصل 7 - استقلال 1
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو
اینفوتبناک | مسابقات قهرمانی جهان کشتی فرنگی
یک حکم انتصاب جدید در وزارت علوم
هدیه پورشه پانامرای 12 میلیاردی به دوست پسر!
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
جگر مرغ: گنجینه فواید یا انبار سموم؟
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
عمو رشید: بچههایم نصیحتم میکردند که سنگین باشم!
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیام معنادار ترامپ به قطر درباره حمله اسرائیل
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رتبه جدید ایران در رنکینگ جهانی والیبال
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
نشانههای قریب الوقوع بودن جنگ ایران و اسرائیل چیست؟
خبر خوش: تغییرات بزرگ یارانهای در راه است
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
(۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخامها و موشکها با هم میرسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!
(۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
(۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد
(۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
(۷۳ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!
(۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟
(۶۸ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
(۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
(۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!
(۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
(۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده
(۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا
(۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد
(۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
(۳۷ نظر)
