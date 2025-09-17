En
محکومیت اقدام غیرقانونی اکوادور در برچسب‌زنی به سپاه

دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه امشب ضمن محکوم کردن تصمیم ناموجه اکوادور در اتهام‌زنی ناصواب به سپاه پاسداران، گفت: این اقدام نه تنها به روابط دوجانبه آسیب جدی می‌زند، بلکه سابقه خطرناکی در روابط بین‌الدولی ایجاد کرده و مسئولیت بین‌المللی دولت اکوادور را موجب می‌شود.
به گزارش تابناک به نفل از فارس، زهرا ارشادی دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه امشب (چهارشنبه) ۲۶ شهریورماه تصمیم ناموجه اکوادور در اتهام‌زنی ناصواب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم کرد.
 
مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه تاکید کرد تصمیم خلاف عرف و حقوق بین‌الملل دولت اکوادور، که به‌نظر می‌رسد تحت القائات و فشارهای رژیم نسل‌کش و اشغالگر صهیونیستی و آمریکا اتخاذ شده است، نه تنها به روابط دوجانبه اکوادور و ایران آسیب جدی می‌زند، بلکه سابقه خطرناکی در روابط بین‌الدولی ایجاد کرده و مسئولیت بین‌المللی دولت اکوادور را موجب می‌شود.

ارشادی تاکید کرد که کارزار سخیف آمریکا در وادار کردن کشورها به برچسب‌زنی علیه نیروهای مسلح ایران هیچ تاثیری بر عزم پاسداران وطن برای دفاع از کیان ایران و حراست از امنیت ملی کشور نخواهد داشت.

وي تصریح کرد: سپاه پرافتخار ایران نهادی حاکمیتی و برآمده از متن ملت ایران است که مشروعیت خود را از قانون اساسی و اراده مردم ایران گرفته و در کنار دیگر نیروهای مسلح، وظیفه پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور را با اقتدار و عزت ایفا خواهد کرد.

