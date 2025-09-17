الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو

نتیجه دیدار استقلال مقابل الوصل، در نخستین بازی سطح دوم لیگ قهرمانان فاجعه آمیز و ناامید کننده بود، آن هم در شرایطی که ریکاردو ساپینتو روی نیمکت حضور داشت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال نخستین بازی خود در سطح دو لیگ قهرمانان آسیا را چهارشنبه شب از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه زعبیل دبی برابر الوصل امارات برگزار کرد؛ دیداری که برخلاف انتظار با نمایشی پرگل و پرخطا از شاگردان ریکاردو ساپینتو همراه شد.
ترکیب ابتدایی الوصل: خالد سیف الجنیبی، سوفیان بوفطینی، آدریلسون شاونان، پدرو مالهیرو، هوگو، رناتو تاپیا، سرجینیو، فابیو لیما، نیکولاس خیمنز، علی صالح و سالدینیا.
ترکیب ابتدایی استقلال: آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، حسین گودرزی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.
بازی با حملات سریع الوصل آغاز شد و خیلی زود اشتباه مدافعان استقلال به گل اول انجامید. در دقیقه ۷، آرمین سهرابیان دفع ناقصی روی ارسال حریف داشت و توپ پشت محوطه به فابیو لیما رسید. ستاره الوصل با شوتی سنگین دروازه آنتونیو آدان را باز کرد تا حساب کار یک بر صفر شود.
تنها پنج دقیقه بعد، استقلال بار دیگر غافلگیر شد. این بار ارسال سرجینیو با واکنش اشتباه عارف آقاسی همراه شد و توپ درست جلوی پای نیکولاس خیمنز افتاد. مهاجم آرژانتینیالاصل الوصل در دقیقه ۱۲ با ضربهای سریع گل دوم را به ثمر رساند و اختلاف را افزایش داد.
موج حملات زردپوشان ادامه یافت و در دقیقه ۴۱، همکاری تیمی بازیکنان الوصل خط دفاع استقلال را متلاشی کرد. سرجینیو پاس عمقی زیبایی ارسال کرد و پدرو مالهیرو با شوتی از زاویه بسته، سومین گل میزبان را در میان اشتباه آدان ثبت کرد.
استقلال که تحت فشار کامل بود، پیش از پایان نیمه اول یکی از گلها را جبران کرد. در دقیقه ۴۵، پس از چند حمله پیاپی، توپ روی حرکت سعید سحرخیزان به مدافع الوصل برخورد کرد و مقابل پای روزبه چشمی افتاد. کاپیتان استقلال با کنترل سینه و ضربهای محکم با پای چپ، توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا نتیجه ۳ بر یک شود.
نیمه دوم هم به سود آبیها پیش نرفت. در دقیقه ۵۷، جونیور در موقعیت تک به تک با آدان سرنگون شد و داور اعلام پنالتی کرد. فابیو لیما پشت توپ ایستاد و با ضربهای محکم گل چهارم را برای الوصل به ثمر رساند.
در دقیقه ۷۱ هم علی صالح با حرکت انفرادی از سد ابوالفضل زمانی گذشت و پاس زمینیاش را به جونیور رساند. این مهاجم تازهوارد با ضربهای ساده دروازه استقلال را برای پنجمین بار باز کرد.
شکست تلخ آبیها در دقایق ۸۵ و ۹۰ سنگینتر شد. روی یک ارسال بلند به محوطه، سوفیان بوفطینی با ضربه سر دقیق گل ششم را به ثمر رساند و جونیور در دقیقه ۹۰ پشت مدافعان استقلال توپ را گرفت، آدان را جا گذاشت و هفتمین گل را به ثمر رساند تا کار شاگردان ساپینتو در شب آغازین لیگ قهرمانان آسیای سطح دو به یک فاجعه فوتبالی بدل شود.
به گزارش تابناک، استقلال در شرایطی مقابل الوصل گلباران شد که هواداران انتظار داشتند ریکاردو ساپینتو که در لیگ قهرمانان آسیا برخلاف لیگ محرومیتی ندارد و روی نیمکت نشسته بود، بهتر از دیدارهای لیگ مدیریت شود، اما نتیجهای فاجعه آمیز رقم خورد و پاگشایی این مربی پرتغالی روی نیمکت با گلباران آبیها همراه بود.
