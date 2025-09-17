به گزارش تابناک، بر اساس آخرین اعلام نرخ ارز و سکه و طلا در بازار آزاد آخرین نرخ طلا سکه دلار. و ارزهای دیجیتال به شرح زیر است:
• دلار آمریکا 🇺🇸: ۹۹,۶۶۰ تومان
• یورو اروپا 🇪🇺: ۱۱۸,۰۳۰ تومان
• پوند انگلیس 🇬🇧: ۱۳۶,۰۵۰ تومان
• فرانک سوئیس 🇨🇭: ۱۲۶,۶۰۰ تومان
• دلار کانادا 🇨🇦: ۷۲,۴۵۰ تومان
• لیر ترکیه 🇹🇷: ۲,۴۱۰ تومان
• روبل روسیه 🇷🇺: ۱,۲۰۱ تومان
• یوان چین 🇨🇳: ۱۴,۰۳۰ تومان
• دینار عراق 🇮🇶: ۷۷ تومان
• درهم امارات 🇦🇪: ۲۷,۲۳۹ تومان
• افغانی 🇦🇫: ۱,۴۸۸ تومان
• دینار عراق 🇮🇶: ۷۷ تومان
~ ~ ~ ~ ~ ~
• سکه: ۹۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان
• هر مثقال طلا: ۳۸,۳۵۱,۰۰۰ تومان
• هر گرم طلا: ۸,۸۵۳,۹۰۰ تومان
• انس طلا: ۳,۶۷۷ دلار
~ ~ ~ ~ ~ ~
◄ قیمت ارزهای دیجیتال:
💵 تتر: ۹۹,۲۵۰ تومان
💰 بیت کوین: ۱۱۶,۲۳۴ دلار
💰 اتریوم: ۴,۵۰۴ دلار
💰 بایننس کوین: ۹۵۲.۶۸۰ دلار
💰 سولانا: ۲۳۵.۲۵۰ دلار
💰 کاردانو: ۰.۸۷۲۵ دلار
💰 لایت کوین: ۱۱۴.۴۹۰ دلار
💰 بیت کوین کش: ۵۹۹.۹۷ دلار
💰 ریپل: ۳.۰۲۹۳۰ دلار
💰 ترون: ۰.۳۴۱۳ دلار
💰 دوج کوین: ۰.۲۶۷۰۸ دلار
💰 شیبا: ۰.۰۰۰۰۱۳۰ دلار
💰 پپه: ۰.۰۰۰۰۱۰۹ دلار
💰 بونک: ۰.۰۰۰۰۲۳۷ دلار
💰 فلوکی اینو: ۰.۰۰۰۰۹۶۴ دلار
💰 نات کوین: ۰.۰۰۱۸۶ دلار
💰 تون کوین: ۳.۱۳۳۰ دلار
💰 پنکیک سواپ: ۲.۵۶۹ دلار
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید