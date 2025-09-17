به گزارش تابناک، بر اساس آخرین اعلام نرخ ارز و سکه و طلا در بازار آزاد آخرین نرخ طلا سکه دلار. و ارزهای دیجیتال به شرح زیر است:

• دلار آمریکا 🇺🇸: ۹۹,۶۶۰ تومان

• یورو اروپا 🇪🇺: ۱۱۸,۰۳۰ تومان

• پوند انگلیس 🇬🇧: ۱۳۶,۰۵۰ تومان

• فرانک سوئیس 🇨🇭: ۱۲۶,۶۰۰ تومان

• دلار کانادا 🇨🇦: ۷۲,۴۵۰ تومان

• لیر ترکیه 🇹🇷: ۲,۴۱۰ تومان

• روبل روسیه 🇷🇺: ۱,۲۰۱ تومان

• یوان چین 🇨🇳: ۱۴,۰۳۰ تومان

• دینار عراق 🇮🇶: ۷۷ تومان

• درهم امارات 🇦🇪: ۲۷,۲۳۹ تومان

• افغانی 🇦🇫: ۱,۴۸۸ تومان

~ ~ ~ ~ ~ ~

• سکه: ۹۳,۹۸۵,۰۰۰ تومان

• هر مثقال طلا: ۳۸,۳۵۱,۰۰۰ تومان

• هر گرم طلا: ۸,۸۵۳,۹۰۰ تومان

• انس طلا: ۳,۶۷۷ دلار

~ ~ ~ ~ ~ ~

◄ قیمت ارز‌های دیجیتال:

💵 تتر: ۹۹,۲۵۰ تومان

💰 بیت کوین: ۱۱۶,۲۳۴ دلار

💰 اتریوم: ۴,۵۰۴ دلار

💰 بایننس کوین: ۹۵۲.۶۸۰ دلار

💰 سولانا: ۲۳۵.۲۵۰ دلار

💰 کاردانو: ۰.۸۷۲۵ دلار

💰 لایت کوین: ۱۱۴.۴۹۰ دلار

💰 بیت کوین کش: ۵۹۹.۹۷ دلار

💰 ریپل: ۳.۰۲۹۳۰ دلار

💰 ترون: ۰.۳۴۱۳ دلار

💰 دوج کوین: ۰.۲۶۷۰۸ دلار

💰 شیبا: ۰.۰۰۰۰۱۳۰ دلار

💰 پپه: ۰.۰۰۰۰۱۰۹ دلار

💰 بونک: ۰.۰۰۰۰۲۳۷ دلار

💰 فلوکی اینو: ۰.۰۰۰۰۹۶۴ دلار

💰 نات کوین: ۰.۰۰۱۸۶ دلار

💰 تون کوین: ۳.۱۳۳۰ دلار

💰 پنکیک سواپ: ۲.۵۶۹ دلار