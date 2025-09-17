به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هفدهم سپتامبر ۲۰۲۴ یکی از تلخترین روزها در تاریخ معاصر لبنان رقم خورد؛ روزی که صدها دستگاه پیجر بهطور همزمان منفجر شد و فاجعهای انسانی به بار آورد.
در این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی که با انفجار دستگاههای ارتباطی دیگری نیز همراه شد، دستکم ۴۰ نفر شهید و حداقل ۲۵۰۰ نفر مجروح شدند؛ بسیاری از آنها بینایی خود را از دست دادند و شمار زیادی زن، کودک و غیرنظامی نیز در میان قربانیان قرار گرفتند.
اکنون و در نخستین سالگرد این حادثه، «محمد مردانیان» پژوهشگر ایرانی، نتایج یک سال تحقیق میدانی خود در این ارتباط را جمعآوری و آن را در قالب کتابی با عنوان «رخنه» منتشر کرده است؛ اثری که به گفته او ابعاد تازهای از این عملیات پیچیده را آشکار میسازد.
او با تعدادی از جانبازان این انفجار تروریستی، سفیر ایران در لبنان و دیگر افراد مصاحبههایی را انجام داده و به جزئیات تازهای از این اتفاق دست پیدا کرده است.
منع استفاده از تلفن همراه
مردانیان در اولین سالگرد اقدام تروریستی انفجار پیجرها توسط رژیم صهیونیستی در گفتوگو با ایسنا در ارتباط با این اتفاق گفت: با شروع عملیات طوفانالاقصی در هفت اکتبر توسط حماس و جهاد اسلامی، حزبالله لبنان با هدف تقسیم قدرت دشمن و مشغول کردن نیروهای صهیونی، از جنوب لبنان به شمال اسرائیل حمله کرد و در واقع یک جبهه جدیدی را در راستای حمایت از مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.
وی افزود: در ماههای اولیه پسا طوفانالاقصی، شاهد ترورهای متعدد فرماندهان و برخی از اعضای تاثیرگذار حزبالله توسط رژیم صهیونیستی بودیم که پس از بررسی سیستم حفاظتی حزبالله، علت فاش شدن محل حضور بسیاری از فرماندهان خود را هنگام ترور و شناسایی برخی مقرها و اماکن توسط اسرائیل، استفاده از گوشیهای هوشمند تلفن همراه اعم از آیفون و اندروید تشخیص داده بود. در همین چارچوب همچون گذشته حزبالله برای چندمین بار و البته این بار به صورت جدیتر، تصمیم گرفت استفاده از تلفنهای همراه توسط نیروهایش را متوقف کند. در همین چارچوب شهید «سیدحسن نصرالله» توصیه اکید به کنار گذاشتن موبایلها کرد و حتی در یکی از سخنرانیهای خود استفاده از موبایل را از نظر شرعی حرام اعلام کرد، چنانکه در یکی از سخنرانیهای خود اظهار کرد تلفنهای همراه شما میتواند یک قاتل باشد و اکثر حوادثی که به برای ما رخ داده به دلیل موبایل است و در حقیقت با استفاده از این موبایلهای هوشمند جاسوسی رایگان برای اسرائیل انجام میشود.
مردانیان با بیان اینکه «با این فرمان شهید سیدحسن نصرالله و با توجه به شرایط جنگی به وجود آمده، استفاده از تلفن همراه در بین مردم لبنان و حزبالله کاهش چشمگیری یافت و طبیعتا نیاز به استفاده از وسیله ارتباطی امن برای جایگزینی موبایل احساس شد»، گفت: بیسیمها هر چند مثل موبایل کنار گذاشته نشدند اما ناامن، قابل رهگیری و دارای برد محدود بودند اما پیجر، دستگاه ارتباطی ساده و غیرپیچیدهای بود که قبل از ظهور موبایل در دنیا از حدود سه دهه قبل وجود داشت و در حالی که با فراگیر شدن استفاده از تلفنهای همراه، کم کم این دستگاه در دنیا به فراموشی سپرده شده بود اما در لبنان و در میان حزبالله برخلاف سایر نقاط دنیا استفاده از پیجر بهخصوص در سالهای اخیر به صورت محدود ادامه داشت. این امر نیز به دلیل سادگی و عدم وجود تکنولوژی پیشرفته در این دستگاه ساده بود که برخلاف سیستم عامل اندروید قابل رصد توسط دشمن نبود و در واقع نقطه قوت پیجرها همین سادگی آن بود.
انفجار پیجرها در لبنان
خرید پیجرها از شرکت تایوانی
او ادامه داد: حزبالله برای تامین نیاز خود اقدام به خرید چند هزار پیجر جدید از یک شرکت تایوانی کرد و این دقیقا همان شکاف و حفرهای بود که دشمن صهیونیستی از آن نقطه راه ورود پیدا کرد. این نقطهضعف درست همان جایی بود که مورد توجه موساد قرار گرفت و این شکارچی بیرحم تور اطلاعاتی خود را در ارتباط با آن پهن کرد.
مردانیان گفت: ظرف ۱۵ ماه پس از عملیات طوفانالاقصی، موساد یک عملیات پیچیده اطلاعاتی شامل نفوذ، جاسازی مواد منفجره، عملیات فریب و فروش با واسطه را آغاز کرد و پس از توزیع پیجرها در لبنان متاسفانه در نهایت آنچه که نباید اتفاق میافتاد، رخ داد.
شماری از جانبازان حادثه پیجرها
قربانیشدن غیرنظامیان
بر اساس بررسیهای انجام شده انفجار تمامی دستگاهها بین ساعت ۱۵ تا ۱۵:۱۰، روز ۱۷ سپتامبر رخ داد و براساس مشاهدات و نقلوقولهای مجروحان حادثه، بسیاری از مجروحان پس از لحظه انفجار متوجه انفجار پیجر نشده و تصور میکردند از نقطهای دیگر و توسط عاملی دیگر مثل حمله پهپادی مورد هدف قرار گرفتهاند.
مردانیان با اعتقاد بر اینکه حادثه انفجار پیجرها توسط رژیم صهیونیستی یک «اقدام اطلاعاتی» بود، ادامه داد: با توجه به انفجار پیجرها در ساعت بعدازظهر، بسیاری از دارندگان پیجر در منزل یا در محلی غیر از محل کار خود حضور داشتند و در بین مجروحان کودک، زن و غیرنظامیان بسیاری وجود دارد و این امر از نظر قوانین بینالمللی یک جنایت جنگی محسوب میشود. در این عملیات برخی از پیجرهایی که باطری کمی هم داشتهاند، منفجر شدهاند و فردای روز حادثه برخی از بیسیمها، لپتاپها و دیگر لوازم الکترونیکی نیز منفجر شدند.
انفجار پیجرها در لبنان
فریب عملیاتی
او با بیان اینکه «پیجرهایی که باتری آنها کاملا خالی بود، منفجر نشدهاند و هماکنون دستگاههای امنیتی در حال بررسی و تحقیقات در مورد آنها هستند»، ادامه داد: صهیونیستها برای خسارت بیشتر دست به یک فریب عملیاتی نیز زده بودند چنانکه پیجرها قبل از انفجار آلارم هشدار دادهاند و این یک عملیات فریب برای کشاندن افراد به نزدیکی پیجر بوده است تا حتی کسانی که پیجرهایشان همراهشان نبوده به خاطر این آلارم به سراغ آن بروند. بر روی اکثر پیجرها نوشته شده بوده: «ریاستارت: برای راهاندازی مجدد هر دو دکمه را با هم نگه دارید». این حقه به این علت بوده که هر دو دست درگیر شود، چراکه نمیتوان با یک دست هر دو دکمه پیجر را نگه داشت و تعداد زیادی از افراد در این حادثه تروریستی از دو دست جراحت دیدند و همانطور که اشاره شد این نیرنگ باعث گرفتن تلفات بیشتر شده است.
این محقق ادامه داد: از مصاحبه با کسانی که به هر دلیل پس از شنیدن صدای آلارم سراغ پیجر نرفتند این اطلاعات به دست آمده که پیجرها چه در صورت نگه داشتن هر دو دکمه و چه فشار ندادن آنها منفجر شدهاند اما آنهایی که دکمهها را فشار دادهاند در همان لحظه کلیک کردن پیجرها منفجر شدهاند آنهایی که سراغ پیچر نیز نرفتهاند، چند دقیقه بعد از آلارم به صورت خودکار پیجر منفجر شده است.
مردانیان افزود: براساس بررسیهای انجام شده این پیجرها از دستگاه ایکسری رد شده بودند اما سیستم ایکسری قدرت شناسایی مواد منفجره در آن را نداشتهاند و این مواد شناسایی نشدهاند.
مجروحیت مردم لبنان در انفجار پیجرها
ادامه درمان مجروحان
او با بیان اینکه «در نتیجه این اقدام تروریستی، فقط خسارت جانی و انسانی ایجاد نشده بلکه مواردی وجود دارد که خانه و اتاقی که پیجر در آن منفجر شده نیز دچار آتشسوزی شده است»، ادامه داد: تا هماکنون بر اساس اطلاعی که دارم، همچنان عملهای جراحی و مراقبتهای پزشکی از جانبازان این اقدام تروریستی ادامه دارد و باید به این نکات توجه داشت کسانی که پیجر در دست داشتهاند صرفا از مقامات بالا و ارشد نبودهاند و در این حادثه تعداد غیرنظامیانی که مجروح شدند، قابل توجه است.
