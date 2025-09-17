En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای تازه آلمان در خصوص ایران

وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه مدعی شد که ایران هنوز اقدامات لازم برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد در خصوص برنامه هسته‌ای خود را انجام نداده است.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۷۸
| |
703 بازدید
ادعای تازه آلمان در خصوص ایران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزارت خارجه آلمان با طرح ادعایی جدید، ایران را به عدم اتخاذ اقدامات «دقیق» برای جلوگیری از بازگشت مکانیسم ماشه متهم کرد؛ ادعایی که با واکنش صریح وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌و‌گو با همتای فرانسوی‌اش مواجه و بار دیگر بر موضع دیپلماتیک و صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، این هشدار پس از تماس تلفنی ایران و سه کشور اروپایی به همراه دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا مطرح شد.

بر اساس این گزارش، ایران هنوز واکنشی رسمی به این ادعا نشان نداده است.

«ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته در گفت‌وگویی تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به روند فزاینده تنش‌ها ابراز نگرانی کرد و بر اهمیت حفظ فضای گفت‌و‌گو و بازگشت به مسیر دیپلماتیک تأکید نمود.

در این تماس، عراقچی اقدام کشور‌های اروپایی در شورای امنیت مبنی بر فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فاقد وجاهت سیاسی و حقوقی دانست و آن را عاملی برای تشدید بحران و تنش ارزیابی کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به توافق اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای کشور تأکید کرد و افزود: «جمهوری اسلامی ایران همواره دیپلماسی را تنها راه‌حل برای حل‌وفصل مسائل بین‌المللی، از جمله موضوع هسته‌ای، دانسته و برای دستیابی به راه‌حلی منصفانه و متوازن که تأمین‌کننده منافع متقابل باشد، آمادگی دارد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
ادعای آلمان وزارت خارجه آلمان بازگشت تحریم‌ها سازمان ملل متحد برنامه هسته‌ای ایران بازگشت مکانیسم ماشه
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمریکا: برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران باید کاملاً برچیده شود
گفت‌وگوی اروپایی‌ها با عراقچی درباره مسائل هسته‌ای
برلین: گزینه اسنپ‌بک روی میز است!
عربستان و ژاپن درباره ایران توافق کردند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۸ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zkk
tabnak.ir/005Zkk