ادعای تازه آلمان در خصوص ایران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزارت خارجه آلمان با طرح ادعایی جدید، ایران را به عدم اتخاذ اقدامات «دقیق» برای جلوگیری از بازگشت مکانیسم ماشه متهم کرد؛ ادعایی که با واکنش صریح وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگو با همتای فرانسویاش مواجه و بار دیگر بر موضع دیپلماتیک و صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، این هشدار پس از تماس تلفنی ایران و سه کشور اروپایی به همراه دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا مطرح شد.
بر اساس این گزارش، ایران هنوز واکنشی رسمی به این ادعا نشان نداده است.
«ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته در گفتوگویی تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به روند فزاینده تنشها ابراز نگرانی کرد و بر اهمیت حفظ فضای گفتوگو و بازگشت به مسیر دیپلماتیک تأکید نمود.
در این تماس، عراقچی اقدام کشورهای اروپایی در شورای امنیت مبنی بر فعالسازی سازوکار موسوم به «اسنپبک» را فاقد وجاهت سیاسی و حقوقی دانست و آن را عاملی برای تشدید بحران و تنش ارزیابی کرد.
عراقچی همچنین با اشاره به توافق اخیر میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بر ماهیت کاملاً صلحآمیز برنامه هستهای کشور تأکید کرد و افزود: «جمهوری اسلامی ایران همواره دیپلماسی را تنها راهحل برای حلوفصل مسائل بینالمللی، از جمله موضوع هستهای، دانسته و برای دستیابی به راهحلی منصفانه و متوازن که تأمینکننده منافع متقابل باشد، آمادگی دارد.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید