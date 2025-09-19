نویدکیا برای عبور از تونل وحشتی که در حال حاضر خودش و تیمش در آن گرفتار شده‌اند، راهی جز تحمیل شکست به اسکوچیچ و شاگردانش ندارد. محرم نتوانست سپاهان را برابر الحسین اردن به سمت پیروزی سوق دهد تا روزهای کابوس‌وار دور از پیروزی ادامه داشته باشد.

آنچه بر نگرانی هواداران سپاهان می‌افزاید و باعث شده حتی اعتراض‌ها و انتقاداتی علنی به محرم نویدکیا شود، روند نامطلوب تیم است. کار تا جایی پیش رفته که بخشی از هواداران، خواهان برکناری محرم و استخدام مربی خوب خارجی شده‌اند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیره‌روزی‌های سپاهان همچنان ادامه دارد. تیمی که چند سال پیش به معنای واقعی دوقطبی فوتبال ایران را شکست و هوادارانش شعار می‌دادند «ما سپاهانیم و حالاحالا‌ها قهرمانیم». حتی آهنگی با همین عنوان توسط یکی از خواننده‌ها منتشر شد که مورد توجه طلایی‌پوشان اصفهانی هم قرار گرفت.

هواداران تیمی که زمانی معتقد بودند طوفان زرد آسیا هستند، حالا در سطح پایین‌تر مسابقات آسیایی هم یارای رقابت با حریفان را ندارند. سپاهان که فصل گذشته مغلوب الوحدات اردن شده بود، در نخستین گام فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا ۲، سه‌شنبه شب برابر الحسین اردن با یک گل شکست خورد. تیم اصفهانی نه‌تنها در کسب نتیجه ناموفق بود بلکه شاگردان محرم نویدکیا، نمایش انتقادبرانگیزی هم داشتند.

حسین چرخابی، پیشکسوت باشگاه سپاهان پس از شکست غیرمنتظره این تیم برابر حریف اردنی، گفت: «سرعت بازی سپاهان کم است. الحسین آنالیز دقیقی از سپاهان داشت و در نهایت به هدف خود رسید. کارخانه حمایت جامعی از سپاهان داشته، متقابلاً باشگاه هم تمامی خواسته‌های کادرفنی را فراهم کرده. من احساس می‌کنم که دستیاران نویدکیا نتوانستند به او کمک کنند. برخی بازیکنان سپاهان با شکم سیری و بدون میل و اشتیاق بازی می‌کنند. نباید بازیکنی بی‌تفاوت بازی کند و نمی‌فهمم دلیل این شکل بازی چیست؟» این در حالی است که پس از جدایی پاتریس کارترون فرانسوی و انتخاب فوری محرم نویدکیا، اغلب واکنش‌ها میان پیشکسوتان و هواداران مثبت بود. در آن مقطع، عباس سروری، کاپیتان سابق سپاهان با اشاره به وضعیت این تیم و حضور نویدکیا، اظهار داشت: «من خودم یکی از کسانی بودم که پس از قلعه‌نویی، مخالف سرمربیگری محرم نویدکیا بودم چراکه در آن زمان نویدکیا تجربه مربیگری نداشت، آن هم با تیم مدعی، پرهوادار و بزرگی مثل سپاهان. اکنون با توجه به اینکه چند سال است محرم مشغول مربیگری بوده و فکر می‌کنم به قدر کافی تجربه اندوخته باشد و علاوه برآن مربی جوان و باانگیزه‌ای است و یکی از اسطوره‌های باشگاه سپاهان به شمار می‌رود، به نظرم گزینه مناسبی برای هدایت تیم سپاهان است.».

اما آنچه بر نگرانی هواداران سپاهان می‌افزاید و باعث شده حتی اعتراض‌ها و انتقاداتی علنی به محرم نویدکیا شود، روند تیم و البته نتایج سریالی نامطلوب است. کار تا جایی پیش رفته که بخشی از هواداران، خواهان برکناری محرم و استخدام مربی خوب خارجی شده‌اند. سپاهان در حالی برابر الحسین اردن کاری از پیش نبرد که آمار آسیایی محرم، قابل دفاع نیست. در واقع عملکرد محرم نویدکیا به عنوان سرمربی سپاهان در آسیا گویای شرایطی است که او دارد. محرم از ۱۲ بازی آسیایی صاحب ۳ برد، ۲ مساوی و ۷ باخت شده است. از سویی سپاهانی‌ها در فصل جدید، ناامیدکننده ظاهر شده‌اند و با ثبت کارنامه‌ای دور از انتظار، ۵ بازی ابتدایی را بدون پیروزی به پایان رسانده‌اند.

سپاهان در گام نخست امسال، در پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا مغلوب الدحیل شد تا نتواند وارد جمع الیت‌ها شود و به حضور در جمع تیم‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ بسنده کرد. در آغاز بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر هم طلایی‌پوشان برابر ملوان متوقف شدند، سپس در خانه به پرسپولیس باختند و در ادامه تساوی مقابل گل‌گهر را تجربه کردند. حالا شکست برابر الحسین اردن باعث شده شدند تا روز‌های کابوس‌وار دور از برد، تمدید شود.

به نظر می‌رسد حال محرم نویدکیا چند روز بسیار سرنوشت‌ساز در پیش دارد؛ روز‌هایی که منتهی به دیدار بزرگ و حساس این تیم برابر تراکتور می‌شود و او باید تیمش را برای عبور از بحران آماده کند. سپاهان و تراکتور، یکشنبه در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف هم می‌روند. محرم برای عبور از تونل وحشتی که در حال حاضر خودش و تیمش در آن گرفتار شده‌اند، راهی جز تحمیل شکست به اسکوچیچ و شاگردانش ندارد. در غیر اینصورت هیچ اتفاقی بعید و دور از ذهن نیست؛ حتی ممکن است شنل اسطوره دوست‌داشتنی سپاهانی‌ها که مزین به محبوبیت میان هواداران است، از دوش او بیفتد!