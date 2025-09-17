مهاجرانی: تبادل غیرمستقیم پیام با آمریکا ادامه دارد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در خصوص برنامههای دولت در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی گفت: تا پایان شهریور ماه ۲۲۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به چرخه تولید برق در کشور اضافه شده است و این روند ادامه دارد. در عین حال برای ارتقای بهرهوری و بهینهسازی قرار شده پویشی برای امین بخاریهای استاندارد برای خانوادههای تحت پوشش برخی نهادهای حمایتی به راه بیفتد ه میتواند مثمر ثمر باشد.
وی درباره تعاملات دیپلماتیک افزود: از گذشته تا به امروز تبادل غیر مستقیم پیام با آمریکا در جریان بوده و هست.
وی افزود: در مورد اصلاحات ساختاری که دولت در دستور کار دارد. در این باره رئیس سازمان امور اداری و استخدامی توضیحاتی ارائه دادند.
مهاجرانی اظهار کرد: رئیسجمهور محترم تذکراتی فرمودند مبنی بر اینکه توجه شود کرامت نیروی انسانی حفظ شود و اطمینان داده شود به کارمندان دولت که هیچ ضرر و زیانی متوجه آنان نخواهد بود. همچنین اشاره مجدد شد به سایت «بهینیاب» که برای یافتن مکان مناسب برای کارکنانی که نیاز به جابجایی دارند مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه برخی از دستگاهها در مسیر اصلاح ساختاری ممکن است کوچک شوند، بر این موضوع تأکید شد که سامانه بهینیاب میتواند کمککننده باشد و کارمندان اطمینان داشته باشند که هیچگونه ضرر و زیانی متوجه آنان نخواهد بود.
وی ادامه داد: تبریک دولت را برای قهرمانی تیم ملی کشتی داشتیم. همچنین دولت از وزیر ورزش و جوانان خواست گزارشی از وضع موجود زیرساختهای ورزشی و نیز نیازهایی که باید مرتفع شود به دولت ارائه دهد.
سخنگوی دولت بیان کرد: گزارشی در مورد موضوع بهینهسازی مصرف انرژی مطرح شد. کارگروهی در وزارت کشور شکل گرفته بود که در خصوص مدیریت بهینه مصرف انرژی فعالیت میکند.
وی افزود: طرحی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شد تحت عنوان طرح بهینهسازی مصرف برای ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی. اصل این طرح تغییر بخاریهای موجود در منازل این عزیزان است. این کار از چند جهت اهمیت دارد: اولاً در مصرف سوخت صرفهجویی میشود، ثانیاً بخاریهای استاندارد تولید خواهد شد و جریان جدی در تولید ایجاد میشود، ثالثاً بخشی از فرآیندهای نصب و تعمیر به کمک سازمان فنی و حرفهای انجام میشود و در نتیجه یک کار بینبخشی ارزشمند در حال اجرا است.
مهاجرانی عنوان کرد: گزارشی از سفر رئیسجمهور و وزیر امور خارجه به دوحه ارائه شد. در این سفر، نشست سران کشورهای اسلامی و نشستهای دوجانبه برگزار شد. لزوم اجماع جهان اسلام در برابر رژیم صهیونیستی مورد تأکید قرار گرفت. همچنین تغییر نگاه نسبت به ایرانهراسی که رژیم صهیونیستی همواره در پی القای آن بود، مشاهده شد. مشخص شد که رژیم صهیونیستی در زیادهخواهیهای خود به هیچ چیز بسنده نمیکند. پس از دوازده روز تجاوز به ایران، این بار قطر هدف حمله قرار گرفت و این فرصتی برای جهان اسلام است تا در موضوعات اساسی خود بازبینی انجام دهد.
سخنگوی دولت گفت: گزارشی نیز از استاندار خوزستان در خصوص آتشسوزی در «هورالعظیم» ارائه شد. این آتشسوزی آثار محیط زیستی جدی ایجاد کرده و مردم را با مشکلاتی مواجه ساخته است. مقرر شد از ظرفیت همه دستگاهها، از جمله هواپیماها و هلیکوپترهای آبپاش، برای مهار آتش استفاده شود. همچنین فعالتر شدن دیپلماسی با کشور عراق برای اجرای تعهدات کنوانسیون رامسر در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر این، مصوب شد کارگروهی ویژه برای حفاظت از جنگلهای زاگرس و جنگلهای شمال کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و استانهای ذیمدخل تشکیل شود.
وی ادامه داد: در طول دو جلسه اخیر دولت مصوباتی داشتیم. اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد. موضوع دیگر تعیین تکلیف مصوبه کمیسیون عمران مجلس درباره تغییر مرجع صدور مجوزهای حملونقل هوشمند (تاکسیهای اینترنتی) بود که با اصلاحاتی به تصویب رسید. همچنین تعیین وزارت دادگستری بهعنوان مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته (پالرمو) به تصویب رسید.
سخنگوی دولت با بیان آنکه سفر وزیر علوم به ژاپن نیز به تصویب رسید، عنوان کرد: آنچه امروز در جلسه دولت مصوب شد، آییننامه اجرایی بند الف ماده ۷۳ درباره پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور و نحوه دریافت مطالبات سازمان بیمه بود.
وی اظهار کرد: در گزارشی که وزیر بهداشت ارائه دادند، موضوع شروع طرح نظام ارجاع که از دیروز در برخی مناطق کشور آغاز شده، مطرح شد. این طرح با توجه به تأکید رئیسجمهور بر عدالت در حوزه بهداشت و درمان، از اهمیت بالایی برخوردار است.
مهاجرانی عنوان کرد: موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان نیز به تصویب رسید. موضوع دیگر دریافت مابهالتفاوت بهای خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی از طریق تعهد پرداخت الکترونیک و اعتبارات اسنادی بود. همچنین موضوع سطحبندی شرکتها و نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابع صندوقهای بازنشستگی با توجه به اهمیت بالای آن به کمیسیون برگشت.
سخنگوی دولت در خصوص وضعیت سدهای کشور، گفت: وزیر نیرو نیز گزارشی از وضعیت ذخیره آب در سدها ارائه داد که نشان داد وضعیت مطلوبی نداریم. هرچند تلاشهای وزارت نیرو ارزشمند است و از مردم نیز بابت صرفهجویی در مصرف آب تشکر شد، اما نیاز به بازبینی جدی در الگوی کشت وجود دارد.
