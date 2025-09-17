En
پای زلنسکی به پرنده قتل چارلی کرک باز شد!

یک نماینده پارلمان اوکراین مدعی نقش زلنسکی در ترور ناکام ترامپ و نیز قتل چارلی کرک شد.
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ «آرتم دمیتروک» (Artem Dmitruk)، نماینده پارلمان اوکراین در اظهاراتی مدعی دست داشتن رئیس جمهور این کشور در ترور ناکام رئیس جمهور آمریکا و ترور چارلی کرک شد.

به نقل از «تریبون ایندیا»، آرتم دمیتروک، نماینده اوکراین در مطلبی که برای خبرگزاری تاس روسیه فرستاده، مدعی شده ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در تلاش‌های صورت گرفته برای ترور دونالد ترامپ و نیز قتل «چارلی کرک»، فعال راستگرای آمریکایی دست داشته است.

این نماینده اوکراینی در یاددشت ارسالی خود برای خبرگزاری تاس مدعی شده است: «زلنسکی در تلاش برای گرفتن جان ترامپ و نیز ترور چارلی کرک، هم از لحاظ ایدئولوژیکی و هم از لحاظ عملی دست داشته است.» او در ادامه مدعی شد: «مقامات کی‌یف قادر هستند تا هرکسی را بکشند؛ از یک شهروند ساده در اوکراین گرفته تا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا.»

بنابر گزارش خبرگزاری تاس، ترامپ از دو تلاش برای ترورش در کمتر از یک سال جان سالم به در برده است. در ژوئیه سال گذشته میلادی، در طول کارزار انتخاباتی ترامپ در پنسیلوانیا، گلوله یک تک تیرانداز گوش وی را خراش داد. همچنین پس از آن بود که یک فرد مسلح که از حامیان اوکراین توصیف شده است، نزدیک عمارت ترامپ در مارالاگو در فلوریدا اقدام به تیراندازی کرد.

چارلی کرک، فعال محافظه‌کار ۳۱ساله که از نزدیکان ترامپ محسوب می‌شد، در تاریخ ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) در حال سخنرانی در دانشگاهی در شهر اوریم واقع در ایالت یوتای آمریکا، هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. یک روز بعد در تاریخ ۱۱ سپتامبر مظنون ۲۲ساله این حادثه یعنی «تیلر رابینسون» (Tyler Robinson) پس از آنکه پدرش به پلیس اطلاع داد که پسر او به این قتل اعتراف کرده است، بازداشت شد. پس از آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواهان اعدام رابینسون شد.

