به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فیلیپه ششم پادشاه اسپانیا، در موضعی بینالمللی نادر، آنچه بر مردم فلسطین در نوار غزه میگذرد را «رنجی فراتر از توصیف» خواند و حملات اسرائیل را عامل «قربانی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان، بحران انسانی غیرقابل تحمل، و نابودی کامل غزه» دانست. او در جریان سفرش به مصر تأکید کرد که این دیدار «در زمانی آشفته و تراژیک برای منطقه» صورت گرفته است. از زمان بهرسمیت شناختن کشور فلسطین توسط دولت اسپانیا در ماه می ۲۰۲۴ در در اقدامی هماهنگ با ایرلند و نروژ، مادرید به یکی از صریحترین منتقدان اروپایی اشغالگری اسرائیل تبدیل شده است.
دولت اسپانیا مجموعهای از اقدامات علیه تلآویو اتخاذ کرده و جنگ علیه غزه را «نسلکشی علیه فلسطینیان» توصیف کرده است؛ موضعی که جایگاه مادرید را بهعنوان یکی از پایتختهای اروپایی با شدیدترین انتقادها نسبت به سیاستهای اسرائیل تثبیت کرده است. یکشنبه پیش، مرحله نهایی مسابقه دوچرخهسواری تور اسپانیا به دلیل اعتراضات گسترده علیه «نسلکشی اسرائیل در غزه» لغو شد. طبق اعلام مقامات محلی، حدود ۱۰۰ هزار نفر در خیابانهای مادرید علیه حضور تیم اسرائیلی تظاهرات کردند. نخستوزیر اسپانیا پدرو سانچز، نیز پیشنهاد کرده است که «تا زمانی که بربریت در غزه ادامه دارد»، اسرائیل از تمامی رقابتهای ورزشی بینالمللی کنار گذاشته شود.
در همین راستا، هیأت مدیره رادیو و تلویزیون رسمی اسپانیا روز سهشنبه به پیشنهاد رئیس سازمان، خوسه پابلو لوپز رأی داد تا در صورت حضور اسرائیل، اسپانیا از مسابقه موسیقی یوروویژن ۲۰۲۶ در وین انصراف دهد. این تصمیم با ۱۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع تصویب شد و اسپانیا را به نخستین کشور از میان «پنج کشور بزرگ» (اسپانیا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تبدیل کرد که تهدید به خروج از یوروویژن کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که فشارهای سیاسی و هنری برای حذف اسرائیل از نسخه آینده یوروویژن شدت گرفته است؛ بهویژه پس از آنکه نماینده اسرائیل، یوئل رافائل، امسال به مقام دوم رسید و برنده اتریشی، جیجی، خواستار حذف اسرائیل از رقابتهای سال ۲۰۲۶ شد.
