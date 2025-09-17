En
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران

در حالی که شبکه‌های ضدایرانی در تلاش هستند تا اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد را زیرسوال ببرند، امروز (چهارشنبه) کاربران غیرایرانی از اجرای این حکم استقبال کردند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فعالان خارجی در فضای مجازی می‌گویند جاسوسانی که علیه کشور خود به اسرائیل و یا هر کشور دیگری کمک می‌کنند، «باید به جرم خیانت مجازات شوند.» برخی از کاربران با مقایسه این اقدام ایران با مماشاتی که دولت ایالات متحده به سود اسرائیل انجام می‌دهد، تاکید کردند که «کاش این اتفاق در آمریکا هم می‌افتاد».

بابک شهبازی جاسوس موساد که همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی با رژیم صهیونیستی داشت و در تبادل اطلاعات با افراد وابسته به این رژیم بود پس از طی روال قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، صبح امروز (چهارشنبه) به دار مجازات آویخته شد.

بر اساس گزارش سالانه «اعدام‌ها و احکام اعدام ۲۰۲۴» سازمان عفو بین‌الملل اعدام در ایالات متحده قانونی است و در برخی ایالت‌ها اجرا می‌شود. تنها در سال ۲۰۲۴، حداقل ۲۴ نفر در آمریکا اعدام شدند.

در ادامه نظرات تعدادی از کاربران غیرایرانی درباره اعدام جاسوس اسرائیلی آمده است:

اگر ایالات متحده هم همین کار را می‌کرد، بیشتر مقامات منتخب آن ناپدید می‌شدند.(اگر ایالات متحده هم مجرمان را اعدام می کرد، بیشتر مقام‌های منتخبش از بین می رفتند.)

این چیزی است که دوست دارم درباره آن بشنوم، لطفاً به‌روزرسانی‌های بیشتری از این دست انجام دهید.

آفرین

اسرائیل پیش از این خیلی بدتر عمل کرده است (و این نتیجه رویکرد اسرائیل است)

بالاخره یک خبر عالی (شنیدیم)

اسرائیل کارهای خوبی نمی کنه

(این حکم) در آن بخش از جهان (خاورمیانه) منطقی به نظر می‌رسد.

کاش این (حکم) در آمریکا هم اتفاق می‌افتاد

 

 

 

 

