با توجه به ناترازی در عرضه بنزین و حذف عملیاتی بنزین سوپر از چرخه توزیع، واردات بنزین ویژه به عنوان راهکاری برای پاسخ به بخشی از نیاز بازار آغاز شده است. این فرآورده با استانداردی متفاوت از بنزین فعلی تولید داخل و به صورت وارداتی تامین خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ همایون صالحی، رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت اعلام کرد: با آغاز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و قیمت‌گذاری آن بر مبنای نرخ‌های بورس انرژی، بازار سوخت کشور وارد مرحله‌ای جدید از رقابت، تنوع و واقعی سازی قیمت‌ها می‌شود.

با توجه به این‌که بنزین وارداتی را بخش خصوصی تامین می‌کند، قیمت‌گذاری آن تابعی از نرخ جهانی نفت، هزینه واردات، حمل‌ونقل، خدمات و سود سرمایه‌گذار خواهد بود. این محصول بر اساس سازوکار بورس انرژی قیمت‌گذاری می‌شود و نرخ نهایی آن شناور و متغیر خواهد بود. انتظار می‌رود که نخستین محموله وارداتی از هفته آینده در برخی نقاط کشور عرضه شود.