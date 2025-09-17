En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات تازه از عرضه و قیمت‌گذاری بنزین سوپر وارداتی

با توجه به ناترازی در عرضه بنزین و حذف عملیاتی بنزین سوپر از چرخه توزیع، واردات بنزین ویژه به عنوان راهکاری برای پاسخ به بخشی از نیاز بازار آغاز شده است. این فرآورده با استانداردی متفاوت از بنزین فعلی تولید داخل و به صورت وارداتی تامین خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۳۸
| |
410 بازدید
|
۲
جزئیات تازه از عرضه و قیمت‌گذاری بنزین سوپر وارداتی

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ همایون صالحی، رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت اعلام کرد: با آغاز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و قیمت‌گذاری آن بر مبنای نرخ‌های بورس انرژی، بازار سوخت کشور وارد مرحله‌ای جدید از رقابت، تنوع و واقعی سازی قیمت‌ها می‌شود.

با توجه به ناترازی در عرضه بنزین و حذف عملیاتی بنزین سوپر از چرخه توزیع، واردات بنزین ویژه به عنوان راهکاری برای پاسخ به بخشی از نیاز بازار آغاز شده است. این فرآورده با استانداردی متفاوت از بنزین فعلی تولید داخل و به صورت وارداتی تامین خواهد شد.

 با توجه به این‌که بنزین وارداتی را بخش خصوصی تامین می‌کند، قیمت‌گذاری آن تابعی از نرخ جهانی نفت، هزینه واردات، حمل‌ونقل، خدمات و سود سرمایه‌گذار خواهد بود. این محصول بر اساس سازوکار بورس انرژی قیمت‌گذاری می‌شود و نرخ نهایی آن شناور و متغیر خواهد بود. انتظار می‌رود که نخستین محموله وارداتی از هفته آینده در برخی نقاط کشور عرضه شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت‌گذاری بنزین بنزین سوپر وارداتی عرضه بنزین سوپر
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پول بنزین ۱۵۰۰ تومانی چطور توزیع می‌شود؟
خودرو با چراغ روشن بنزین چند کیلومتر راه می‌رود؟
بلعیدن یک‌ میلیون لیتر بنزین در سکوت
تصمیم تازه مجلس درباره قیمت بنزین اعلام شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
1
پاسخ
از کجا بدونیم وارداتیه؟
یعنی 5 تا کشتی وارد کنند
بعدش خودشون بنزین تولید داخل رو به اسم وارداتی بفروشند؟
علی بچه تهرون
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
جواب گرانفروش نخریدن است. مردم فهیم ایران هرگز زیر بار خفت بار این کار ننگین نخواهند رفت.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۱ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zk6
tabnak.ir/005Zk6