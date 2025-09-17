En
تحریم جام‌جهانی توسط اسپانیا به خاطر اسرائیل

دولت اسپانیا قرار است پیامی را به سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی المپیک ارسال کند تا ورزشکاران رژیم صهیونیستی مثل نمایندگان روسیه محروم شوند.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۳۴
| |
638 بازدید

تحریم جام‌جهانی توسط غول اروپایی به خاطر اسرائیل

دولت اسپانیا ممکن است در صورت صعود رژیم صهیونیستی به جام‌جهانی این مسابقات را تحریم کند.

به گزارش تابناک به نقل از فوتبال 360، تیم ملی اسپانیا ممکن است در صورت صعود رژیم صهیونیستی به جام جهانی 2026 این مسابقات را تحریم کند. حزب سوسیالیست اسپانیا که از سال 2018 در راس قدرت است این احتمال را رد نکرد. تلویزیون دولتی اسپانیا دوشنبه اعلام کرد که این کشور در صورت حضور نماینده رژیم صهیونیستی در «یوروویژن» از این مسابقه موسیقی کناره‌گیری خواهد کرد.

پاچی لوپس، سخنگوی جناح سوسیالیست در مجلس اسپانیا درباره احتمال تحریم جام جهانی 2026 در صورت صعود رژیم صهیونیستی گفت: «ما شرایط را وقتی که زمانش فرا برسد، بررسی خواهیم کرد.» دولت اسپانیا قبل از آن قرار است پیامی را به سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی المپیک ارسال کند تا ورزشکاران رژیم صهیونیستی مثل نمایندگان روسیه محروم شوند.

رژیم صهیونیستی هنوز از مرحله مقدماتی جام جهانی کنار نرفته، ولی شانس کمی برای صعود دارد. این تیم پس از نروژ و ایتالیا در رده سوم گروه قرار دارد، در حالی که صدرنشین به طور مستقیم صعود می‌کند و تیم دوم به پلی‌آف می‌رود.

اعتراضات گسترده در تور دوچرخه‌سواری اسپانیا

تور 3 هفته‌ای دوچرخه‌سواری اسپانیا بارها به خاطر اعتراض مردم به حضور تیمی از رژیم صهیونیستی با اخلال روبرو شد. مرحله پایانی این مسابقات که قرار بود یکشنبه در مادرید برگزار شود به دلیل اعتراضات گسترده در مسیر ناتمام ماند. پدرو سانچس، نخست‌وزیر اسپانیا از تظاهرات حمایت از مردم فلسطین در جریان این تور تمجید کرد.

پاچی لوپس هم در واکنش به اعتراضات مردم در تور اسپانیا گفت: «اکثریت جامعه به خیابان‌ها آمد تا اعتراضش را به نسل‌کشی ابراز کند. اعتراض آنها به حضور تیمی بود که هزینه‌های آن را کسی می‌پردازد که به طور مستقیم از نتانیاهو و قتل عامش حمایت می‌کند. این برای من نشانه وقار مردمی است که نمی‌خواهند شریک جرم باشند.»

لوپس ادامه داد: «جامعه اسرائیل باید واکنش نشان بدهد و متوجه شود که بقیه دنیا درباره رفتار دولت‌شان چه فکر می‌کنند. خواسته ما این است که تیم‌های اسرائیلی نتوانند در مسابقات ورزشی یا یوروویژن حاضر شوند تا چشم برخی‌ها باز شود. چون چشمان ما کاملا باز است و نمی‌توانیم چیزی را که می‌بینیم بپذیریم. به همین خاطر است که نمی‌خواهیم ساکت بمانیم.»

