En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرسپولیس به سراغ ستاره سابق چلسی رفت!

باشگاه پرسپولیس برای تقویت خط حمله خود به سراغ بازیکن سابق چلسی رفته است.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۱۸
| |
1180 بازدید

پرسپولیس به سراغ ستاره سابق چلسی رفت!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، پنجره نقل و انتقالات فوتبال ایران اگرچه در روز‌های پایانی مرداد بسته شد، اما با توجه به اینکه پرسپولیس هنوز ۲ جای خالی در لیست خود دارد، سرخ‌پوشان به دنبال جذب دو بازیکن آزاد هستند.

با جدایی سردار دورسون مهاجم ترک‌تبار قرمزها، پرسپولیس در پی جذب جانشین وی است. از همین رو با اعلام وحید هاشمیان پرسپولیس به سراغ یک گزینه مطرح رفته است. حکیم زیاش فصل گذشته بعد از جدایی از گالاتاسرای راهی قطر شد تا لباس الدحیل را برتن کند و حالا بازیکن آزاد محسوب می‌شود.

پیگیری‌ها از این موضوع حکایت دارد که هاشمیان نام حکیم زیاش، ستاره تیم ملی مراکش و سابق چلسی و آژاکس را به مدیریت باشگاه داده و خواستار جذب وی است.

مدیران پرسپولیس درحالی با این بازیکن مراکشی وارد مذاکره شدند که گفته می‌شود تیم الچه اسپانیا نیز به دنبال وی است و باید دید آیا زیاش راضی به حضور در ایران و پرسپولیس می‌شود یا نه؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
ستاره چلسی باشگاه پرسپولیس تهران سردار دورسون حکیم زیاش وحید هاشمیان گالاتاسرای
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۸ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zjm
tabnak.ir/005Zjm