پرسپولیس به سراغ ستاره سابق چلسی رفت!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، پنجره نقل و انتقالات فوتبال ایران اگرچه در روز‌های پایانی مرداد بسته شد، اما با توجه به اینکه پرسپولیس هنوز ۲ جای خالی در لیست خود دارد، سرخ‌پوشان به دنبال جذب دو بازیکن آزاد هستند.

با جدایی سردار دورسون مهاجم ترک‌تبار قرمزها، پرسپولیس در پی جذب جانشین وی است. از همین رو با اعلام وحید هاشمیان پرسپولیس به سراغ یک گزینه مطرح رفته است. حکیم زیاش فصل گذشته بعد از جدایی از گالاتاسرای راهی قطر شد تا لباس الدحیل را برتن کند و حالا بازیکن آزاد محسوب می‌شود.

پیگیری‌ها از این موضوع حکایت دارد که هاشمیان نام حکیم زیاش، ستاره تیم ملی مراکش و سابق چلسی و آژاکس را به مدیریت باشگاه داده و خواستار جذب وی است.

مدیران پرسپولیس درحالی با این بازیکن مراکشی وارد مذاکره شدند که گفته می‌شود تیم الچه اسپانیا نیز به دنبال وی است و باید دید آیا زیاش راضی به حضور در ایران و پرسپولیس می‌شود یا نه؟