سرخیو رگیلون مدافع رئال مادرید دریک قدمی پرسپولیس

سرخیو رگیلون، مدافع اسپانیایی با سابقه بازی در رئال مادرید و منچستریونایتد، در پاسخ به پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری پرسپولیس، وعده داد که در صورت عدم توافق با تیم‌های اروپایی، به ایران خواهد آمد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ سرخیو رگیلون به باشگاه پرسپولیس اعلام کرده اگر با تیم‌های اروپایی خواهان خود به توافق نرسد به پرسپولیس می‌پیوندد.

بر اساس این گزارش نقل و انتقالات فوتبال ایران در شرایطی به پایان رسیده که پرسپولیس هنوز ٢ جای خالی در لیست خود دارد و از همین رو سرخ‌پوشان در تلاش هستند تا با خرید دو بازیکن آزاد لیست خود را برای لیگ بیست و پنجم تکمیل کنند.

باشگاه پرسپولیس با نظر وحید هاشمیان سرمربی این تیم به دنبال جذب یک دفاع چپ است که قابلیت بازی در چند پست را داشته باشد. پیش‌تر نوشتیم که هاشمیان برای جذب سرجیو رگیلون، مدافع اسپانیایی که سابقه بازی در رئال مادرید، منچستریونایتد و تاتنهام را در کارنامه دارد چراغ سبز نشان داده و سرخ‌پوشان با این بازیکنان اسپانیایی وارد مذاکره شده‌اند.

حالا شنیده‌ها از این موضوع حکایت دارد که مدیران پرسپولیس قراردادی ۲ ساله به ارزش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار را به این مدافع ۳۰ ساله اسپانیایی پیشنهاده داده‌اند. باشگاه پرسپولیس تا ۴۸ ساعت آینده منتظر پاسخ این مدافع اسپانیایی خواهد بود و بعد از آن به سراغ گزینه دیگر خود خواهد رفت.