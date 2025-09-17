En
جزئیات دستگیری زورگیران مسلح تهران

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اعلام کرد: طرح دستگیری سارقان مسلح در حین ارتکاب جرم و سرقت خودرو توسط پلیس تهران اجرا شد.
جزئیات دستگیری زورگیران مسلح تهران

سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از دستگیری زورگیران مسلح در محدوده کلانتری چیتگر خبر داد و در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: ساعت ۶ صبح روز گذشته گزارشی از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره زورگیری در محدوده کلانتری چیتگر به پلیس واصل شد که بلافاصله طرح مهار در منطقه به اجرا درآمد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ افشار افزود: با حضور مأموران کلانتری چیتگر در انتهای بلوار اردستانی، به متهمان دستور ایست داده شد، اما آنان توجهی نکردند که در ادامه مأموران طبق قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به شلیک کردند.

به گفته وی، در بازرسی از متهمان، دو دستگاه تلفن همراه و دو عدد سوئیچ متعلق به مالباختگان کشف و ضبط شد. همچنین یک قبضه کلت کمری، دو قبضه شمشیر، دو تیغه خشاب و چند فقره چک (که نشان دهنده شرخری آنها است) نیز از مخفیگاه متهمان به دست آمد.

سرهنگ افشار تصریح کرد: در این عملیات، متهمان در کمتر از ۷ دقیقه دستگیر و برای ادامه مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرقت مسلحانه آیفون و سوئیچ خودرو در روستایی هنگام طلوع آفتاب

مالباخته زن و شوهری هستند که جزئیاتی از این سرقت را برای خبرنگاران تشریح کردند.

زن مالباخته گفت: حدود ساعت ۶ صبح به‌همراه همسرم در یکی از روستا‌ها حضور داشتیم و قصد داشتیم در طلوع آفتاب از خودروی شخصی‌مان عکاسی کنیم که ناگهان یک موتورسوار به ما نزدیک شد.

وی افزود: فرد مذکور که مسلح بود، با تهدید قصد سرقت تلفن‌های همراه ما را داشت. در حالی‌که دو دستگاه گوشی آیفون گران‌قیمت همراه ما بود، وی ضمن سرقت تلفن‌ها، برای جلوگیری از تعقیب، سوئیچ خودروهایمان را نیز به سرقت برد.

مالباخته ادامه داد: در جریان درگیری برای این سرقت، یک تیر هوایی توسط سارق شلیک شد و متأسفانه من نیز با چاقوی سارق از ناحیه جناق سینه مورد آسیب قرار گرفتم و زخمی شدم.

این افراد مسلح یا زورگیران در واقع در حال نبرد با مردم هستند.یعنی نباید تفاوتی بین اینها با نیروهای دشمن قائل شد.باید عین میدان نبرد پلیس بتواند اینها را با سلاح های مدرن بدرک واصل کند
