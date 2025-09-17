عکس:پوتین با لباس نظامی در رزمایش زاپاد۲۰۲۵

ولادیمیر پوتین با لباس نظامی در رزمایش راهبردی «زاپاد-۲۰۲۵» در میدان تمرین مولینو واقع در منطقه نیژنی نووگورود حضور یافت.چنانکه الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، اعلام کرد, روسیه و بلاروس در چارچوب یک رزمایش مشترک، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی روسیه را تمرین کردند، رزمایش «زاپاد-۲۰۲۵» شامل مشارکت ۳۳۳ فروند هواپیما و نزدیک به ۲۵۰ فروند کشتی و شناور بود. ۲۵ هیئت خارجی از جمله از کشورهای بنگلادش، هند، ایران، بورکینافاسو، کنگو و مالی در این رزمایش حضور یافتند.