En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سخنرانی شیخ نعیم در سالروز عملیات تروریستی پیجر‌ها

دبیرکل حزب‌الله امروز و در سالروز عملیات تروریستی سخنرانی مهمی خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۰۰
| |
425 بازدید
سخنرانی شیخ نعیم در سالروز عملیات تروریستی پیجر‌ها

به گزارش تابناک؛ دبیرکل حزب الله امروز و در سالروز عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در انفجار پیجرها در لبنان سخنرانی می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دبیر کل حزب الله حزب الله عملیات تروریستی پیجر انفجار پیجرها لبنان خبر فوری شیخ نعیم قاسم
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویری متفاوت از دبیرکل جدید حزب‌الله
دبیرکل‌جدید حزب‌الله جلوه‌ای‌از اقتدار جبهه‌‌مقاومت است
شیخ نعیم قاسم: مقاومت سلاحش را تحویل نخواهد داد
دبیرکل حزب الله: هرگز سلاحمان را تسلیم دشمن نمی‌کنیم
رایزنی عراقچی و دبیرکل حزب الله لبنان درباره اوضاع منطقه
خدمات شهید علی کرکی از زبان دبیر کل حزب‌الله
دبیرکل حزب الله: کاری خواهیم کرد که دشمن صهیونیستی خواستار آتش‌بس شود
پیام حکیم به شیخ نعیم قاسم رهبر مقاومت لبنان
دومین سخنرانی شیخ نعیم قاسم بعد از شهادت سید حسن نصرالله/طوفان الاقصی سرآغازی برای تغییر چهره خاورمیانه است
حزب الله قدرت عزت آفرین و ضامن امنیت لبنان است
الشيخ نعيم قاسم: توجد اشارات لعودة المبادرة الفرنسية لكن لم نفهم بعد حدودها ومدى جديتها
اسرائیل تجاوز کند، روزش را به شب سیاه تبدیل می‌کنیم
الشيخ نعيم قاسم:عندما تكون التشكيلة الحكومية متوفرة سنكون متعاونين
الشيخ نعيم قاسم:حزب الله لديه امر مهم واحد الا وهو الوجود الصهيوني في المنطقة ولا مجال في المدى المنظور للنقاش بين اميركا وحزب الله
الشيخ قاسم : التواصل بين حزب الله والفرنسيين لم ينقطع يوما وهو مستمر
الشيخ نعيم قاسم في حديث لإذاعة النور :حزب الله يعمل من اليوم الاول على تشكيل الحكومة وتسهيل انجازها
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:حزب الله ليس جزءاً من المفاوضات الاميركية الايرانية لا حاليا ولا لاحقاً
عربستان در برابر حزب الله بازنده واقعی است
توصیه‌های مهم شیخ نعیم قاسم به عربستان
حزب الله: آمریکا باید از منطقه اخراج شود
آخرین پیام شهید سید حسن نصرالله با خط خودش برای مجاهدان حزب‌الله | عکس
بیانیه حزب الله لبنان برای سالروز پیروزی انقلاب
پیام دبیر کل حزب‌الله لبنان به مجروحان جنگ
رونمایی موساد از عوامل اصلی عملیات انفجار پیجرها
تحویل انگشتر رهبر معظم انقلاب به خانواده شهید لبنانی
شکایت خانواده کشته‌شدگان آمریکایی از ایران
ایران هیچ نقشی در خرید پیجرها نداشته است
روایت دست اول عضو حزب‌الله از روز انفجار پیجرها
روایت سفیر ایران در لبنان از نحوه کار با پیجرها و مجروحیتش
توصیه حزب الله لبنان به«بان کی مون»
آیا شهید رئیسی هم پیجر داشت؟!
حتی مخترع پیجر هم یهودی بوده است+ عکس
حمایت مشروط حزب‌الله از گفت‌وگوهای ملی
این زن پشت پرده انفجار پیجر در لبنان بوده است؟
پیجرهای حزب‌الله لبنان ساخت کدام کشور بود؟ + عکس
دشمنان ایران روی توهم و سراب حساب باز کرده اند/ توافق ترسیم مرزهای دریایی با اسرائیل، پیروزی بزرگ و تاریخی برای لبنان بود
حزب‌الله: خطر تکفیری‌ها را نباید نادیده گرفت
برنامه ۱۵ ساله اسرائیل برای دستکاری دستگاه‌های ارتباطی!
گاردین: شک نکنید که انفجارهای لبنان کار اسرائیل بود
احتمال وقوع عملیات تروریستی در لبنان قبل از انتخابات
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۳ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر می‌شود؟  (۳۸ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZjU
tabnak.ir/005ZjU