افزایش آمار جانباختگان انفجار گاز در اهواز به ۷ نفر

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به حادثه انفجار گاز شهری در یک ساختمان چهار واحدی در منطقه پردیس اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع انفجار، شش کد امدادی از مراکز آتش‌نشانی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و نیرو‌های امدادی عملیات ایمن‌سازی، آواربرداری و انتقال مصدومان به مراکز درمانی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه این حادثه موجب تخریب کامل ساختمان و وارد آمدن خسارت گسترده به واحد‌های مجاور شد، افزود: در پی این حادثه هفت نفر کشته شدند. جانباختگان، پنج مرد در سنین ۱.۵ تا ۴۰ سال، یک دختر ۱۵ ساله و یک زن ۴۰ ساله بودند. همچنین یک دختر ۱۵ ساله و یک زن ۴۰ ساله و یک مرد مصدوم شدند.

احمدی بلوطکی گفت: علت دقیق انفجار هنوز در دست بررسی کارشناسان قرار دارد، اما شواهد اولیه حاکی از نشت گاز شهری به عنوان عامل اصلی حادثه است.