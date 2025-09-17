En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش آمار جانباختگان انفجار گاز در اهواز به ۷ نفر

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از افزایش آمار جانباختگان حادثه صبح امروز انفجار گاز شهری به هفت نفر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۹۶
| |
571 بازدید
افزایش آمار جانباختگان انفجار گاز در اهواز به ۷ نفر

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به حادثه انفجار گاز شهری در یک ساختمان چهار واحدی در منطقه پردیس اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع انفجار، شش کد امدادی از مراکز آتش‌نشانی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و نیرو‌های امدادی عملیات ایمن‌سازی، آواربرداری و انتقال مصدومان به مراکز درمانی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه این حادثه موجب تخریب کامل ساختمان و وارد آمدن خسارت گسترده به واحد‌های مجاور شد، افزود: در پی این حادثه هفت نفر کشته شدند. جانباختگان، پنج مرد در سنین ۱.۵ تا ۴۰ سال، یک دختر ۱۵ ساله و یک زن ۴۰ ساله بودند. همچنین یک دختر ۱۵ ساله و یک زن ۴۰ ساله و یک مرد مصدوم شدند.

احمدی بلوطکی گفت: علت دقیق انفجار هنوز در دست بررسی کارشناسان قرار دارد، اما شواهد اولیه حاکی از نشت گاز شهری به عنوان عامل اصلی حادثه است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
انفجار گاز جانباختگان دانشگاه جندی شاپور انفجار گاز شهری
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابراز همدردی ایران با مردم و دولت سودان
تصاویر انفجار مهیب رشت با 13 مصدوم
۶ کشته در انفجار مجتمع مسکونی اهواز+عکس
انفجار منزل مسکونی در حال تخریب در مشهد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۳ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر می‌شود؟  (۳۸ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZjQ
tabnak.ir/005ZjQ