به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ جنگلهای ارسباران، یکی از ارزشمندترین رویشگاههای طبیعی ایران به شمار میروند؛ گسترهای سرسبز و کوهستانی که به دلیل تنوع کمنظیر گیاهی و جانوری، بهشت پژوهشگران محیطزیست و مقصد طبیعتگردان داخلی و خارجی است. این جنگلها با داشتن بیش از هزار گونه گیاهی و دهها گونه جانوری نادر، از جمله زیستگاههای مهم قفقاز جنوبی محسوب میشوند و نقش حیاتی در توازن اکولوژیکی منطقه دارند.
با چنین ویژگیهایی، ارسباران سالهاست در کانون توجه کارشناسان و نهادهای ملی و بینالمللی قرار گرفته است. پس از موفقیت ایران در ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی در فهرست میراث طبیعی یونسکو، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تلاش دارد تا پرونده جنگلهای ارسباران را نیز برای ثبت جهانی آماده کند؛ اقدامی که در صورت تحقق، جایگاه ایران را در میان دارندگان میراث طبیعی ارزشمند جهان بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
اهمیت این موضوع تنها به جنبههای زیستمحیطی محدود نمیشود؛ ثبت جهانی یک اثر طبیعی نهتنها موجب حفاظت پایدار از آن میشود، بلکه به ارتقای جایگاه بینالمللی کشور، جذب گردشگر و توسعه پایدار منطقه نیز کمک شایانی خواهد کرد. از همین رو، موضوع ثبت جهانی جنگلهای ارسباران اکنون به یکی از محورهای اصلی فعالیتهای وزارت میراث فرهنگی تبدیل شده است.
در رابطه با این موضوع، دکتر علی دارابی قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تسنیم میگوید: جنگلهای ارسباران به دلیل اینکه یک سری مداخلات داخل آن وجود دارد، هنوز ثبت جهانی نشده است. یکی از مواردی که یونسکو ثبت یک اثر را رد میکند، دخالتهای انسانی (ساخت و ساز) داخل یک اثر طبیعی است که این مورد را در جنگلها ارسباران شاهد هستیم.
وی افزود: این منطقه یک سری کار حفاظتی نیاز دارد که هم محیط زیست و هم منابع طبیعی انجام دهند و ما ثبت آن را مطرح کنیم. این پرونده یک بار در یونسکو مطرح و به دلیل همین دخالتهای انسانی رد شده است لذا این بار باید کاملاً مطئمن باشیم که نقصها برطرف شده است.
قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: شخص رییس جمهور نیز بر روی این مسئله تاکید زیادی دارند و ما هم پیگیر هستیم که هرچه زود پرونده آماده شود و آن را ارائه دهیم.
