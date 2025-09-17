En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مشکل ثبت جنگل‌های ارسباران در یونسکو کجاست؟

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: جنگل‌های ارسباران به دلیل اینکه یک سری مداخلات داخل آن وجود دارد، هنوز ثبت جهانی نشده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۹۴
| |
322 بازدید
|
۱
مشکل ثبت جنگل‌های ارسباران در یونسکو کجاست؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ جنگل‌های ارسباران، یکی از ارزشمندترین رویشگاه‌های طبیعی ایران به شمار می‌روند؛ گستره‌ای سرسبز و کوهستانی که به دلیل تنوع کم‌نظیر گیاهی و جانوری، بهشت پژوهشگران محیط‌زیست و مقصد طبیعت‌گردان داخلی و خارجی است. این جنگل‌ها با داشتن بیش از هزار گونه گیاهی و ده‌ها گونه جانوری نادر، از جمله زیستگاه‌های مهم قفقاز جنوبی محسوب می‌شوند و نقش حیاتی در توازن اکولوژیکی منطقه دارند.

با چنین ویژگی‌هایی، ارسباران سال‌هاست در کانون توجه کارشناسان و نهاد‌های ملی و بین‌المللی قرار گرفته است. پس از موفقیت ایران در ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث طبیعی یونسکو، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تلاش دارد تا پرونده جنگل‌های ارسباران را نیز برای ثبت جهانی آماده کند؛ اقدامی که در صورت تحقق، جایگاه ایران را در میان دارندگان میراث طبیعی ارزشمند جهان بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

اهمیت این موضوع تنها به جنبه‌های زیست‌محیطی محدود نمی‌شود؛ ثبت جهانی یک اثر طبیعی نه‌تنها موجب حفاظت پایدار از آن می‌شود، بلکه به ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، جذب گردشگر و توسعه پایدار منطقه نیز کمک شایانی خواهد کرد. از همین رو، موضوع ثبت جهانی جنگل‌های ارسباران اکنون به یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌های وزارت میراث فرهنگی تبدیل شده است.

در رابطه با این موضوع، دکتر علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تسنیم می‌گوید: جنگل‌های ارسباران به دلیل اینکه یک سری مداخلات داخل آن وجود دارد، هنوز ثبت جهانی نشده است. یکی از مواردی که یونسکو ثبت یک اثر را رد می‌کند، دخالت‌های انسانی (ساخت و ساز) داخل یک اثر طبیعی است که این مورد را در جنگل‌ها ارسباران شاهد هستیم.

وی افزود: این منطقه یک سری کار حفاظتی نیاز دارد که هم محیط زیست و هم منابع طبیعی انجام دهند و ما ثبت آن را مطرح کنیم. این پرونده یک بار در یونسکو مطرح و به دلیل همین دخالت‌های انسانی رد شده است لذا این بار باید کاملاً مطئمن باشیم که نقص‌ها برطرف شده است.

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: شخص رییس جمهور نیز بر روی این مسئله تاکید زیادی دارند و ما هم پیگیر هستیم که هرچه زود پرونده آماده شود و آن را ارائه دهیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ارسباران جنگل ارسباران یونسکو میراث فرهنگی
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موضوع کشف آرامگاه اولجایتو در گنبد سلطانیه چیست؟
عکس: آب‌انبار یا یخچال سنتی زواره، سال ۲۰۰۱
عکس: سردیس خیام در سواحل زیبای خلیج فارس
ایران؛ مقصد فقط ۱۰۰ هزار از ۱۶۰ میلیون گردشگر چینی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
مشکل ثبت جنگل‌های ارسباران در یونسکو کجاست؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۳ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر می‌شود؟  (۳۸ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZjO
tabnak.ir/005ZjO