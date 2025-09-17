به گزارش تابناک به نقل از فارس، فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) امروز(چهارشنبه) اعلام کرد که برای باشگاه‌های فوتبال که بازیکنان خود را در ایام جام جهانی ۲۰۲۶ در اختیار تیم‌های ملی قرار می‌دهند پاداش نجومی ۳۵۵ میلیون دلاری درنظر گرفته است. رقم پاداش فیفا به باشگاه‌های دارای بازیکن ملی‌پوش نسبت به جام جهانی قطر(۲۰۹ میلیون دلار) ۷۰ درصد افزایش یافته است.

سایت فیفا گزارش می‌دهد که این بار باشگاه‌های فوتبال نه تنها در ایام مسابقات جام جهانی بلکه در مرحله مقدماتی جام جهانی برای اولین بار مبلغی در ازای شرکت بازیکنان خود به همراه تیم‌های ملی کشورشان دریافت می‌کنند. براساس گزارش فیفا، این مبلغ عظیم در میان ۴۴۱ باشگاه فوتبال جهان و ۵۱ فدراسیون تقسیم خواهد شد.