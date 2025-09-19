کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟

مرغداران و دامداران در ماه‌های گذشته با کمبود نهاده دامی با نرخ مصوب در سامانه بازارگاه رو‌به‌رو شده و بسیاری از بار‌های آنها از گمرک ترخیص نشده است که همین موضوع منجر به از بین رفتن نهاده‌ها یا کاهش کیفیت آنها شده است. به گفته فعالان این حوزه، استمرار این روند تولید را با چالش جدی مواجه کرده است.

۹ شهریورماه امسال بود که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک اعلام کرد که موجودی مواد غذایی در بازار در وضعیت مطلوب به سر می برد، اما وارد کنندگان غلات نظری کاملا مخالف با آقای وزیر داشته و بر این باورند که موجودی ذخایر نهاده‌های دامی در شرایط اسف باری است و این یعنی تهدید امنیت سبد پروتئینی مردم!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، چندی پیش تابناک در گزارشی با عنوان «توضیح وزیر جهاد درباره ذخایر استراتژیک غذایی/ تا ۲ ماه دیگر ذخایر غذایی تمام می‌شود؟» به این مساله پرداخت که آیا میزان ذخایر گوشت قرمز، مرغ و جو در بازار تا پایان سال کافی است یا خیر که در این خصوص وزیر جهاد کشاورزی پاسخ داد: بسیار بیشتر از ۲ ماه و حتی بیشتر از ۶ ماه و تا پایان سال هم ذخایر غذایی وجود دارد و البته به دلیل مسائل امنیتی نمی‌توان میزان دقیق آن را اعلام کرد، اما جای نگرانی ندارد.

محمدجعفری، دبیر انجمن غلات ایران در نشستی که با حضور مسئولان کمیسیون کشاورزی مجلس و معاونان وزارت جهاد کشاورزی با هدف بررسی مشکلات تولیدکنندگان طیور برگزار شد گفت: حتی اگر فرض را بر این بگیریم که مشکل تولیدکنندگان حل شود و ۵۶۰ هزار تن کالای بخش خصوصی به علاوه ۱۳۰ هزارتن بارگیری شود، اما بر اساس میانگین فروش سامانه بازارگاه، ماهیانه ۹۰۰ هزار تن نیاز مصرف کشور است که چیزی حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تن کمبود ذرت وجود دارد که لازم است فکر اساسی برای آن اندیشیده شود.

وی افزود: علت اصلی کمبود نهاده دام و طیور در کشور، مطالبات واردکنندگان است که رقمی حدود ۴۶۰ میلیون دلار مطالبات اعضای انجمن غلات از دولت است و ۱۳۰ میلیون دلار آن مربوط به ۱۴۰۳ است که هنوز تسویه نشده است. همچنین میزان فروشی که در سامانه بازارگاه انجام شد ۵ میلیون و ۴۴۰ هزار تن از مجموع فروش دولتی و خصوصی ذرت بوده است که بر اساس آمار‌ها ۱۵۲ هزارتن کامیون از یک مبدا و ۳۰۰ هزار تن هم از محلی دیگر بارگیری شده است که از این میزان فروش، هنوز ۷۰۰ هزار تنی که بخش خصوصی خریداری کرده، تحویل نگرفته است که این مساله خطر جدی برای تولیدکننده به همراه دارد.

ذرت را زمانی تحویل می دهید که جوجه ها تلف شده اند

دبیر انجمن غلات ایران نسبت به تاخیر بار بخش خصوصی و تبعات آن هشدار داد و گفت: تاخیر طولانی در تحویل بار به بخش خصوصی ممکن است تا جایی پیشروی کند که هنگام تحویل بار ۷۰۰ هزارتنی تولیدکنندگان دیگر جوجه‌ای برایشان نمانده باشد که با این روند باید منتظر بازار آزاد ذرت باشیم.

جعفری در مورد وضعیت جو توضیحاتی داد و بیان کرد: وضعیت ذخیره جو وضعیت حادتری نسبت به ذرت دارد؛ به طوری که موجودی جو ۲۷۷ هزار تن وموجودی در مبدایی دیگر ۲۰۳ هزارتن می‌رسد که مجموع موجودی جو در این دو مبدا به ۴۸۰ هزارتن می‌رسد که ۲۴۰ هزار تن، متعلق به بخش خصوصی است که به دلیل مشکلات عدم تخصیص ارز و ثبت سفارش هنوز ترخیص نشده و بقیه در اختیار دولت است.

دبیر انجمن غلات ایران به قیمت بالای جو اشاره و تصریح کرد: قیمت بازار آزاد جو وارداتی بالای ۲۰ هزار تومان و جو داخلی بالای ۲۴ هزارتومان شده است. این درحالی است که باتوجه به خشکسالی امسال پیش بینی بر این بود که نیاز ماهیانه مصرف جو در کشور ۵۵۰ هزارتن باشد که طبیعتا کمبود آشکاری وجود دارد که متاسفانه نیاز به ۳ میلیون تن واردات وجود دارد که باتوجه به محدودیت ارزی امکان بارگزاری آن ممکن نیست.

ضرر تولیدکنندگان در روز روشن! مرتضی منتصری، عضو انجمن تولیدکنندگان خوراک دام و طیور نیز در خصوص مشکل قیمت گذاری که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، اظهار داشت: دولت واحدهای تولیدی را مجبور می‌کند که مرغ را در بازار به ۱۰۸ هزارتومان بفروشم؛ درحالیکه قیمت مرغ حتی در میدان بهمن زیر ۱۵۰ هزارتومان پیدا نمی‌شود؛ بنابراین قیمت مرغ را نمی‌توان دستوری درست کرد و تابع عرضه و تقاضا در بازار است. منتصری ادامه داد: میزان کیفیت نهاده های دامی به طور چشمگیری افت پیدا کرده است؛ به طوری که کیفیت سویاهای خریداری شده میزان پروتئین لازم را ندارد و حتی نمی‌توان آن را خریداری نکرد چرا که یک مهلت زمانی ۲ ماهه از سوی وزارت جهادکشارزی اعلام شده است که حداقل می‌توان این مهلت را بیشتر کرد و اما مشکل بعدی اینجاست که به تولید کنندگان اجاز داده نمی‌شود تا نهاده‌های خود را وارد کند و اتفاقی که می‌افتد این است که اگر ذرت تهیه نشود مرغ تلف می‌شود. تولیدکنندگان چاره ای جز تخلف ندارند/ قبض ۶ میلیارد تومانی برای یک مرغداری! عضو انجمن تولیدکنندگان خوراک دام و طیور در مورد تخلفاتی که زیر سایه بازار سیاه فروش ذرت انجام می‌شود هشدار داد و تصریح کرد: ذرت در سامانه بازارگاه، کمتر از ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان پیدا نمی‌شود؛ این درحالی است که تولیدکننده باید ۱۱ هزار و ۳۰۰ هزارتومان خرید نقدی کند و چاره‌ای جز گیر کردن در فرآیندی غلط ندارد که برود و مانند متخلفان باقی کمبود را از روشی دیگر تامین کند. به گفته وی، اگر تولیدکنندگان نتوانند از سامانه بازارگاه نیاز خود را خریداری کنند، چاره‌ای جز خرید از بازار آزاد ندارند و چگونه انتظار دارند که با قیمت نهاده ۲۴ هزارتومانی مرغ را با قیمت ۱۰۸ هزار تومان در بازار به فروش برسانیم؟ همچنین بهای تمام شده مرغ، با قیمت نهاده ۱۱ هزار و ۳۰۰ هزار تومانی زیر ۱۳۵ هزار تومان در نمی آید همچنین سهم نهاده ذرت و کنجاله ۳۵ درصد قیمت مرغ است و باقی متعلق به قیمت برق، هزینه دستمزد کارگران و قیمت آب مصرفی است. منتصری در مورد افزایش قیمت برق واحد‌های طیور گفت: قیمت برق واحد سفید رود که متلعق به وزارت جهاد کشاورزی است ۳۰۰ میلیون تومان بود درحالیکه امسال ۶ میلیارد تومان قبض صادرشده است و با این حال چگونه انتظار می‌رود که قیمت مرغ ثابت بماند؟ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ؛ عامل ایجاد رقابت و رانت رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، در مورد علت مشکل در تولید و عرضه گوشت مرغ گفت: ناکارآمدی سیاستگذاری است که بلای جان ما شده است ؛ به طوری که مشکل اصلی صنعت طیور به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که یک منبع محدود است گره خورده است و هرجایی که پای منابع محدود درمیان باشد رقابت و رانت دو ضلع دیگر آن است؛ این درحالی است که امروز این منابع ارزی وجود ندارد و در حال بحث بر سر منابعی هستیم که وجود ندارد. مبصری افزود: دولت میلیاردها دلار به واردکنندگان بدهکار است و تولیدکنندگان هم دیگر از پس تامین مالی برنمی آیند ازسویی دیگر، انواعی از دستورات هر روز صادر می شود و همیشه فکر می کنیم که اگر دستور جدید صادر بشود مشکل حل می شود و هر روز سامانه جدیدی رونمایی می شود بدون آنکه نتیجه ای حاصل شود. پیدا کردن ذرت برای تولیدکنندگان غیرممکن شد! او تاکید کرد: ناکارآمدی در سیاست گذاری زمانی خود را نشان می‌دهد که عرضه کافی گوشت به بازار نداشته باشیم؛ بنابراین ا قلام اساسی نهاده‌ها مانند کنجاله سویا و ذرت که با دو مشکل مواجه است که یکی از آنها، عدم تخصیص ارز است برای مثال روز گذشته پیدا کردن ذرت برای تولیدکنندگان غیرممکن بود به طوری که حتی پیشنهاد قیمت‌ها در سامانه بازارگاه ۲۰ درصد بالای نرخ سقف مصوب اعلام شده بود و قیمت نهاده‌های روباری نیز به ۲۱ هزار تومان می‌رسد. دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ درخصوص کیفیت نهاده ها تاکید کرد: کیفیت نهاده ها به شدت تنزل پیدا کرده است و این مساله امری نیست که بتوان به سادگی ارز آن عبور کرد؛ چرا که به سرعت کارایی و بهره وری تولیدکنندگان دام و طیور را تحت تاثیر قرار می دهد . پروتئین نهاده ها قابل هضم شده اما قابل جذب نیست مبصری بیان کرد: تولیدکنندگان طیور ۴۵ روز فرصت دارند تا وزن جوجه را به ۲ تا ۳ کیلوگرم برسانند و در این مدت هم کیفیت نهاده‌ها بیش از ۵۰ درصد کاهشی شده است؛ به طوری که اغلب pci‌ نهاده ها (شاخص سلامت) یا طی فرآیند تولید ازبین رفته یا به دلیل معطلی در بنادر به دلیل تاخیر در تخصیص ارز سوخته شده است و نتیجه این می‌شود که میزان پروتئین موجود در نهاده ها تغییر پیدا کرده و میزان جذب آن به شدت پایین می آید و نهاده ها برای دام و طیور قابل جذب نیست.

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد شائبه‌های عدم برنامه ریزی و سوء مدیریت آقای وزیر برای مدیریت بازار کالا‌های اساسی حتی با وجود تاکیدات رهبری انقلاب با استناد به آمار‌های بخش خصوصی و انتصاب‌های حاشیه دار مدیرانی غیرمتخصص و سفارشی در راس سازمان‌های حساس و استراتژیک قوت گرفته است.