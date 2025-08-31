توضیح وزیر جهاد درباره ذخایر استراتژیک غذایی/ تا ۲ ماه دیگر ذخایر غذایی تمام می شود؟ + فیلم

غلامرضا نوری قزلجه وزیرجهاد کشاورزی در حاشیه نشست خبری درمورد وضعیت ذخایراستراتژیک غذایی کشور به تابناک گفت: اولویت این وزارتخانه تامین امنیت غذایی و عبور از شرایط خشکسالی و کم آبی است و با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم باید ذخایر زیادی داشته باشیم و ذخایر ما در حد کفایت وجود دارد و جای نگرانی نیست.
نوری درپاسخ به سوال تابناک درمورد اینکه شنیده میشود میزان ذخایر گوشت قرمز، مرغ و جو درخوش بینانهترین حالت به ۲ ماه هم نمیرسد پاسخ داد: بسیار بیشتر از ۲ ماه و حتی بیشتر از ۶ ماه و تا پایان سال هم ذخایرغذایی وجود دارد و البته به دلیل مسائل امنیتی نمیتوان میزان دقیق آن را اعلام کرد، اما جای نگرانی ندارد.
هشدار فعالان اقتصادی جدی گرفته نشد
چندی پیش ۱۹۰ فعال اقتصادی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نامه نوشتند و درخصوص انحصار واردات نهادهها، کاهش ذخایر استراتژیک هشدار دادند که وزیر جهاد کشاورزی این ادعاها را رد کرده و مسئولیت ذخایر را برعهده گرفته است.
مدیری بی تخصص در راس سازمانی حساس؟
نکته دیگر آنکه وزیر جهاد کشاورزی مسئولیت اصلی تامین کالاهای اساسی را بر دوش شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) و شرکت پشتیبانی امور دام گذاشته که مسئولیت تأمین و نگهداری این ذخایر هستند و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نیز بر این فرآیند نظارت دارند ؛ درحالیکه اوایل مردادماه امسال سرپرستی برای شرکت پشتیبانی امور دام منصوب کرده است که نه مدرک تحصیلی و نه سوابق اجرایی مرتبط با حوزه کشاورزی را ندارد؛ آن هم در رأس یک سازمان حساس مانند شرکت پشتیبانی امور دام که میتواند تهدیدهای جدی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و در نهایت، امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.
