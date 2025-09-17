به گزارش تابناک؛ سفارت آلمان در تهران در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به گزارش برخی از رسانه‌ها در ارتباط با هشدار مسافرتی جدید دولت آلمان در ارتباط با سفر شهروندان این کشور به ایران و این ادعا که دولت آلمان تاکید کرده که شهروندان آلمانی هرچه زودتر ایران را ترک کنند خطاب به مخاطبان خود نوشت: لطفاً برای دسترسی به اطلاعات معتبر مستقیماً به توصیه‌های سفر در وب سایت ما مراجعه کنید.

سفارت آلمان در تهران ادامه داد: سطح توصیه‌های سفر در مورد ایران از سال ۲۰۲۲ تغییر نکرده است و آخرین به روز رسانی به تاریخ ۲۸ اوت مربوط می‌شود.

