En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش سفارت آلمان به شایعات رسانه‌ای اخیر

سفارت آلمان در ایران به حاشیه‌سازی‌های خبری اخیر برخی از رسانه‌ها واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۸۷
| |
30 بازدید

واکنش سفارت آلمان به شایعات رسانه‌ای اخیر

به گزارش تابناک؛ سفارت آلمان در تهران در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به گزارش برخی از رسانه‌ها در ارتباط با هشدار مسافرتی جدید دولت آلمان در ارتباط با سفر شهروندان این کشور به ایران و این ادعا که دولت آلمان تاکید کرده که شهروندان آلمانی هرچه زودتر ایران را ترک کنند خطاب به مخاطبان خود نوشت: لطفاً برای دسترسی به اطلاعات معتبر مستقیماً به توصیه‌های سفر در وب سایت ما مراجعه کنید.

واکنش سفارت آلمان به شایعات رسانه‌ای اخیر

سفارت آلمان در تهران ادامه داد: سطح توصیه‌های سفر در مورد ایران از سال ۲۰۲۲ تغییر نکرده است و آخرین به روز رسانی به تاریخ ۲۸ اوت مربوط می‌شود.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اروپا آلمان سفارت شهروندان سفر به آلمان خبر فوری
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ جنجالی حدادی به انتقاد از سفر به آلمان
از پا افتادن خرده فروشی در آلمان در آخرین ماه سال 2019
مرکل: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قابل پیش‌بینی نیست
متحد مرکل برای صدراعظمی ۲۰۲۱ رقابت نمی‌کند
تاکید آلمان بر جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به اروپا
مرکل خواستار توسعه سیاست دفاعی مشترک در اروپا شد
افزایش شمار مبتلایان به کرونا در آلمان
وزیر خارجه آلمان خواستار اتحاد کشورهای اروپایی شد
آلمان اعلام کرد، سه کنسولگری ایران تعطیل می‌شوند
کاردار سفارت ایران توسط آلمان احضار شد
اقتصاد آلمان زمین گیر شد
بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا کوچک شد
پشت پرده کارشکنی‌ها برای بازگردان اتباع ایرانی و اوکراینی به کشور‌های خود چیست؟
آلمان: آمریکا دیگر به فکر دفاع از اروپا نیست
دادگاه‌هائی در ۴ شهر آلمان تخلیه شدند
اروپا در آستانه رکود قرار گرفت
ترامپ وارد آلمان شد
وظایف اجباریِ شهروندان در آلمان
نامه روحانی برای رسیدگی فوری به پرونده سفارت
تعیین روسای سازمان امنیت و همکاری اروپا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۲ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۰ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۹ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر می‌شود؟  (۳۸ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZjH
tabnak.ir/005ZjH