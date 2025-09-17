En
منتظر یک سال تحصیلی عجیب و غریب باشید!

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که دانش‌آموزان و خانواده‌ها باید در انتظار یک سال تحصیلی عجیب و غریب باشند.
منتظر یک سال تحصیلی عجیب و غریب باشید!

می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست و همه اتفاقات تابستان از ثبت نام مدارس تا شهریه‌ها، مباحث مربوط به آموزش حضوری یا مجازی، شرایط خاص کشور و نیز موضوعات مرتبط دیگر، نشان دهنده یک فصل متفاوت برای آموزش و پرورش خواهد بود.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک،  پادکست نسل زد (z) ما این بار به چالش‌ها و دغدغه‌های اخیر خانواده‌ها در تابستانی که در حال پایان است پرداخته و همراه با آن، چالش‌های احتمالی پیش روی دانش‌آموزان و وزارت آموزش و پرورش را در آستانه مهرماه روایت کرده است.

پادکست تولیدی "نسل زد تابناک"  را  با روایتی متفاوت  گوش کنید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
نه بابا!!!
