منتظر یک سال تحصیلی عجیب و غریب باشید!

میگویند سالی که نکوست از بهارش پیداست و همه اتفاقات تابستان از ثبت نام مدارس تا شهریهها، مباحث مربوط به آموزش حضوری یا مجازی، شرایط خاص کشور و نیز موضوعات مرتبط دیگر، نشان دهنده یک فصل متفاوت برای آموزش و پرورش خواهد بود.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، پادکست نسل زد (z) ما این بار به چالشها و دغدغههای اخیر خانوادهها در تابستانی که در حال پایان است پرداخته و همراه با آن، چالشهای احتمالی پیش روی دانشآموزان و وزارت آموزش و پرورش را در آستانه مهرماه روایت کرده است.
پادکست تولیدی "نسل زد تابناک" را با روایتی متفاوت گوش کنید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید