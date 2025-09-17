En
ثروت پیمان معادی چقدر است؟!

​پیمان معادی متولد ۹ تیر ۱۳۴۹ در نیویورک سیتی، یکی از معدود بازیگران ایرانی است که نه تنها در سینمای ایران بلکه در هالیوود هم حضور فعال دارد.
به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ او فرزند زوجی نسبتا مرفه در آمریکا بوده و می‌توان گفت بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه را از خانواده به ارث برده است. با این حال، بخش مهمی از ثروت فعلی پیمان معادی حاصل کارنامه حرفه‌ای و فعالیت‌های گزیده کار، اما پربازده اوست.

درآمد پیمان معادی از بازیگری در ایران و هالیوود

پیمان به خاطر کیفیت بالای بازیگری و انتخاب پروژه‌های خاص، همواره دستمزد بالایی دریافت کرده است. برای یک پروژه سینمایی در ایران گفته می‌شود تا چند میلیارد تومان دریافت می‌کند. اما بخش جذاب ماجرا، درآمد دلاری او از پروژه‌های هالیوودی مانند Camp X-Ray، Last Knights و ۱۳ Hours است که هر قرارداد می‌تواند چند صد هزار دلار به حساب بانکی او واریز کند. این درآمد بین المللی باعث شده معادی در فهرست پولدارترین بازیگران ایرانی قرار گیرد.

ماشین و خانه‌های پیمان معادی

زندگی پیمان معادی شکوه خاصی دارد. او مالک یک خانه مدرن و لوکس در مناطق شمالی تهران است و طبق شایعات، ملکی دیگر در آمریکا دارد که ممکن است مربوط به دوران کودکی اش باشد.

او به خودرو‌های اروپایی علاقه دارد و تصاویری از او با پورشه و مرسدس بنز در فضای مجازی دیده شده است.

گالری ساعت لوکس پیمان معادی

یکی از جالب‌ترین بخش‌های دارایی‌های این هنرمند، یک گالری ساعت بسیار لوکس در تهران است. ساعت‌های موجود در این گالری از برند‌های فوق لوکس مانند رولکس، پتک فیلیپ و اودمار پیگه بوده و قیمت برخی به میلیارد‌ها تومان می‌رسد. این سرمایه گذاری هوشمندانه بخشی از منبع درآمد غیرفیلمی اوست.

پیمان معادی و فروش گیشه

بازی پیمان در فیلم هایی، چون ابد و یک روز و متری شیش و نیم رکورد‌های فروش را جابه جا کرده است. تنها فیلم متری شیش و نیم بیش از ۲۷ میلیارد تومان فروش داشت و مجموع آثارش به بیش از ۵۰ میلیارد تومان رسید. این ارقام نشان دهنده قدرت او در جذب مخاطب است.

جایگاه بین المللی و تاثیر بر ثروت

حضور در پروژه‌هایی با بازیگران مطرحی، چون کریستن استوارت، مورگان فریمن و کلایو اوون علاوه بر درآمد بالا، به شهرت و اعتبار جهانی او افزود. این موقعیت، نرخ دستمزد او را در هر پروژه بعدی به شدت افزایش داد.

برآورد تقریبی ثروت پیمان معادی

با جمع درآمد‌های سینمایی، پروژه‌های هالیوودی، درآمد از گالری ساعت و سرمایه گذاری‌های ملکی، می‌توان تخمین زد که ثروت پیمان معادی در حال حاضر بین ۵ تا ۷ میلیون دلار (معادل تقریبی ۳۰۰ تا ۴۲۰ میلیارد تومان) باشد. البته این رقم بسته به ارزش روز ارز و شرایط بازار ایران ممکن است تغییر کند.

جمع بندی سبک زندگی و سرمایه

پیمان معادی نمونه‌ای از هنرمندی است که با استراتژی انتخاب پروژه، سرمایه گذاری هوشمند و فعالیت بین المللی توانسته سبک زندگی لوکس و ثروت قابل توجهی بسازد. او نشان داده که حتی با تعداد محدود آثار سینمایی، می‌توان به جایگاه مالی و حرفه‌ای بسیار بالایی رسید.

پیمان معادی بازیگر سینما هالیوود ثروت پیمان معادی بازیگر ایرانی نیویورک سیتی درآمد گالری ساعت
