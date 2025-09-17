En
همه‌چیز در مورد فصل جدید سریال پوست شیر

سریال «یل» به کارگردانی جمشید محمودی و تهیه‌کنندگی نوید محمودی، با محوریت شخصیت رضا پروانه از سریال «پوست شیر» ساخته شده است.
همه‌چیز در مورد فصل جدید سریال پوست شیر

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ میلاد کی‌مرام، طناز طباطبایی و نوید محمدزاده در این سریال که قصه‌ای از دهه ۴۰ روایت می‌کند، به ایفای نقش می‌پردازند.

سریال «یل» بر اساس شخصیت رضا پروانه، که در پوست شیر معرفی شده، شکل گرفته و این داستان به بررسی زندگی و چالش‌های این شخصیت می‌پردازد. طناز طباطبایی و نوید محمدزاده از دیگر چهره‌هایی هستند که در این سریال ایفای نقش می‌کنند.

قصه این سریال در دهه ۴۰ می‌گذرد و سه ضلع اصلی این سریال یعنی نویسنده، تهیه‌کننده، کارگردان را سازندگان سریال موفق «پوست شیر» تشکیل داده‌اند.

برچسب ها
فصل جدید پوست شیر سریال یل میلاد کی مرام طناز طباطبایی نوید محمدزاده نویسنده کارگردان سریال پوست شیر
