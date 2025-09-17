به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ میلاد کیمرام، طناز طباطبایی و نوید محمدزاده در این سریال که قصهای از دهه ۴۰ روایت میکند، به ایفای نقش میپردازند.
سریال «یل» بر اساس شخصیت رضا پروانه، که در پوست شیر معرفی شده، شکل گرفته و این داستان به بررسی زندگی و چالشهای این شخصیت میپردازد. طناز طباطبایی و نوید محمدزاده از دیگر چهرههایی هستند که در این سریال ایفای نقش میکنند.
قصه این سریال در دهه ۴۰ میگذرد و سه ضلع اصلی این سریال یعنی نویسنده، تهیهکننده، کارگردان را سازندگان سریال موفق «پوست شیر» تشکیل دادهاند.
